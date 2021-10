SÅPEPAR: Michael Tylo med ekskona Hunter Tylo på et udatert bilde. De spilte mot hverandre i «Glamour».

Såpestjernen Michael Tylo er død

Michael Tylo, kjent fra blant annet «Glamour», «Young and the Restless» og «Zorro», ble 72 år.

Den amerikanske skuespilleren døde tirsdag på grunn av sykdom, melder familien ifølge Hollywood Reporter.

TV-seerne husker Tylo også fra serier som «General Hospital», «All My Children», «Guiding Light» og «Jessica Fletcher». Han figurerte senest i «Nightwing: The series» i 2014.

Tylo bodde i Nevada og har de siste årene jobbet som gjesteprofessor ved et universitet der. Der har han undervist i film og teater.

«Michael Tylo var et vakkert og omsorgsfullt menneske. Han var virkelig spesiell», sier Nancy Uscher, sjef for Colege of Fine Arts, i et pressemelding.

Hun fremhever i tillegg avdødes omfattende karriere, og hvor ydmyk Tylo var over egne meritter.

Tylo etterlater seg kone nummer tre, skuespiller Rachelle Tylo, og tre barn. Han ble skilt fra kone nummer to, «Glamour»-stjernen Hunter Tylo i 2005, som han fikk tre barn med. Den ene sønnen døde i en drukningsulykke fi 2007.

