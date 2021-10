PRØVDE: David Vincent Larsen Jørgenvåg og Idun Bjelke Mørch avtalte nytt møte, men har ikke hatt det.

Hundrevis har prøvd, men få blir par etter «Første date»

Om i det hele tatt noen har funnet lykken, er uvisst. Produsenten bak TV-serien «Første date» vet ikke om noen varige forhold etter seks sesonger med sjekking.

Av Catherine Gonsholt Ighanian

Publisert: Nå nettopp

– Det er vanskelig å si om noen er kjærester, for det er begrenset hvor lenge vi har kontakt med deltagerne etter innspilling, sier Anders Myhr Nielsen i produksjonsselskapet Monster.

– Vi kan ikke vite sikkert, for vi har med folk fra alle landets kriker og kroker. Flere par holder kontakten når vi sjekker et par måneder senere, men jeg vet altså ikke om noen som er kjærester nå, sier produsenten.

Siden første sesong gikk på lufta i januar 2016, har TVNorge og Discovery+ forsøkt å matche over 340 par. Noen deltagere har forsøkt flere ganger. VG vet om ett par som flyttet sammen, men det tok slutt.

Slutt ser det også ut til å være for serien. Etter sesong syv, som er ferdig innspilt og vises til vinteren, har ikke Discovery planer om mer.

Ikke bevisst kleint

Produsent Nielsen vet ikke hvorfor programmet har så dårlig uttelling på varige forbindelser. Han benekter på det sterkeste at de faller for fristelsen til å matche mennesker først og fremst for å lage morsomme TV-øyeblikk på deltagernes bekostning.

– Jeg er glad for å få det spørsmålet, for da kan jeg forsikre alle om at vi er opptatt av å finne gode matcher. Når det er sagt, så er det begrenset hvor godt kjent vi blir med disse menneskene på forhånd. I ettertid hender det jo vi innser at noen aldri burde vært koblet, selv om det teoretisk så lovende ut, sier Nielsen.

Han presiserer at til tross for alle kleine innslag, så vil produksjonen alltid deltagernes beste.

– Skulle vi vært ute etter noe annet, så hadde det ikke vært hyggelig for noen. Vi er opptatt av ærlighet og pusher ingen. Alle er i god dialog med regissør både før og etter innspilling, sier Nielsen, som berømmer deltagerne for å være modige og uhøytidelige.

ANSATTE: Disse jobber i «Første date»-restauranten, f.v.: Liv Ingrid Bakke, Veslemøy Heyerdahl, Pål Bagge Skar, Musab Mahmoud Hamed, Eirik Lyssand og Shajan Ghanfili.

De siste 140 datene har resultert i 40 nei til ny date (der begge var enige), 40 ja/nei og 60 ja. Men langt fra alle «ja» ender i nytt møte.

Idun Bjelke Mørch (28) og David Vincent Larsen Jørgenvåg (26) avtalte nytt treff da de «matchet» under innspillingen i fjor. Det ble med tanken.

– Jeg avlyste fordi jeg måtte i karantene, og deretter rant det bare ut i sanden, ler Mørch, som fryktet å ende opp som «pute-TV».

– Da jeg sa til produksjonen at jeg ikke ville det, så forsikret de meg om at de seriøst prøver å matche. Det var gøy, men jeg kommer ikke til å søke igjen.

Daten er enig.

– Jeg tenkte vel at sjansen for å finne drømmedamen her, var lik null. Men det virket spennende. Jeg følte meg godt ivaretatt og har tro på at produksjonen gjør sitt beste, sier Jørgenvåg, som siden har fått kjæreste uten hjelp av «Første date».

TRIVDES: David Vincent Larsen Jørgenvåg og Idun Bjelke Mørch angrer ikke, men kommer ikke til å søke igjen. Foto: DISCOVERY

Nær 200.000 seere følger programmet hver uke.

– Vanlige folk liker å se vanlige folk på TV, mener Nielsen, som er stolt av å tilby en annen form for dating enn hva Tinder og andre sjekkeapper byr på.

– Under castingen får vi vite at mange har slitt med disse appene, som de føler er både upersonlig og fokusert på sex. I utvelgelsesprosessen vår blir deltagerne utfordret på andre ting enn utseende og alder, sier han.

Nielsen mener «Første date» er med på å gi deltagerne selvtillit og gjøre dem tryggere på hva de søker etter.

– Om de finner kjæreste gjennom programmet, er ikke det viktigste for oss. Det som betyr noe, er at de ender opp bedre rustet til å finne den rette etterpå.

TV-PRODUSENT: Anders Myhr Nielsen liker å koble mennesker.

Liksom-restaurant

Et element under middagsdatene er hvem av de to sjekkerne som skal ta regningen.

– Så de betaler altså for maten selv?

– Ja, men vi sørger for at restauranten er ganske rimelig, smiler Nielsen og forklarer at spørsmålet om regningen er en stor del av opplevelsen.

Deltagerne får dekket utgifter til reise og overnatting i Oslo om de trenger det.

Innspillingen skjer på et hotell på Økern, så en helt ekte restaurant er det ikke.

– De har en topprestaurant der, men den er ikke egnet for filming. Derfor rigger vi til en midlertidig restaurant i en sal i første etasje. Der har hotellet et kjøkken. Vi pynter og har malt vegger, vinduer og utsikt, røper Nielsen.

– Faktisk har noen av deltagerne trodd at utsikten var ekte, humrer han.

3000 søkere, men ingen ny runde

Monster overtok produksjonen fra Warner Bros etter sesong tre. De siste fire rundene, inkludert sesong syv, hadde til sammen 1500 søkere.

– Nå har 3000 nye søkt om å være med, sier Nielsen.

Trolig blir de skuffet.

Pressekontakt i Discovery, Ola-Magnus Svihus, sier at «Første date» kontinuerlig har søkt etter deltagere, men at det foreløpig ikke er planer for nye sesonger.

– Vi har en lang tradisjon for litt uortodokse dating-programmer på TVNorge, og vi er veldig glade for at «Første date» med hell har fortsatt denne tradisjonen.

Monster står parat om kanalen ombestemmer seg.

– Vi er ikke uvant med at formater som dette får en pause, sier Nielsen