HETE SCENER: Brianne Tju og Madison Iseman som Lennon og Margot i serien.

Ny skrekkserie: − Alt i denne serien kommer med smerte

Madison Iseman (24) og Brianne Tju (23) har tre av hovedrollene i skrekkserien «I Know What You Did Last Summer». Det beskriver de både som en fornøyelse og noe de ble gal av iblant.

Av Ingvill Dybfest Dahl

Publisert: Nå nettopp

«Fryktens sommer» het 1997-filmen på norsk. Jennifer Love Hewitt, Sarah Michelle Gellar og Freddie Prinze Jr. var blant skuespillerne som skapte blest om en ny vri på skrekksjangeren.

Nå kommer nok en versjon av «I Know What You Did Last Summer» på Amazon Prime. Der får en ny gjeng unge skuespillere utforske historien om en gruppe tenåringer i en småby som havner i en dødsulykke på skoleavslutningen og ett år senere blir forfulgt av en morder som hevder å vite hva som skjedde.

Madison Iseman spiller tvillingsøstrene Lennon og Allison, mens Brianne Tju spiller influenceren Margot.

Intimitetskoordinator

I klipp fra serien kan man se de to skuespillerne i såkalte «hete omfavnelser» med hverandre.

Til VG forteller de at de hadde en intimitetskoordinator for seksuelle scener.

– Og helt ærlig så var det en veldig god opplevelse. Det var min første intime scene. Det var fantastisk, og den beste delen er at vi har en kvinnelig showrunner, en kvinnelig regissør og en kvinnelig fotograf. De fikk oss til å føle oss så komfortable, og det er sjelden, sier hun og fortsetter:

VENNER: Madison Iseman og Brianne Tju i serien.

– Det var en fornøyelse! Det gikk så lett, og om jeg fortsetter å gjøre intime scener i fremtiden, håper jeg alle føles som dette, for jeg følte meg helt trygg.

Fakta «I Know What You Did Last Summer» Ny serie på Amazon Prime, premiere 15. oktober.

8 episoder: Fire kommer samtidig, så én hver fredag.

Serien er basert på boken «I Know What You Did Last Summer» (1973) av Lois Duncan.

Den er tidligere filmatisert i 1997, med oppfølgere i 98 og 06.

Den første filmen hadde med 90-tallsstjerner som Jennifer Love Hewitt, Sarah Michelle Gellar, Freddie Prinze Jr., Ryan Phillippe, Anne Heche og Johnny Galiecki.

I den nye serien spiller blant andre Madison Iseman, Brianne Tju, Ezekiel Goodman, Ashley Moore og Sebastian Amoruso.

«Showrunner», manusforfatter og produsent er Sara Goodman – som tidligere har skrevet og produsert «Gossip Girl» og «Preacher». Vis mer

Også for Brianne var det første gang hun hadde denne graden av seksuelle scener.

– Det gjorde oss definitivt litt bortskjemt, og satte også en standard for hvordan det burde være. Vi er veldig heldige. Madison er så utrolig å jobbe med, og vi var omgitt av støttende, snille og talentfulle kvinner, sier hun og understreker:

– Som en skuespiller, og spesielt som en kvinne på et sett, burde du alltid kunne føle seg trygg. Du burde alltid føle at du kan si ifra. Og om du ikke kan det, bruk en representant – som vår intimitetskoordinator Amber.

SJOKK: Madison Iseman og Ezekiel Goodman i «I Know What You Did Last Summer».

Vanskelige temaer

I traileren for serien kommer det fram at flere av ungdommene har problemer. Rusmisbruk og personlighetsforstyrrelser nevnes. På spørsmål om skuespillerne følte noe ansvar for hvordan de nærmet seg sensitive temaer, svarer Madison:

– Absolutt! Det kommer «trigger warnings» på enkelte episoder som går i mer grafisk detalj på hva rollefigurene går gjennom. Men det var viktig for oss alle å gjøre rollefigurene ekte og sårbare og vise hva unge mennesker går gjennom. Vi ville ikke unngå det faktum. De opplever det virkelige livet.

VENNER: Madison Iseman og Sebastian Amoruso i en scene.

– Vi følte et stort ansvar når det kom til å fremstille disse veldig reelle temaene og visste at folk i alle aldre og fra alle bakgrunner kommer til å se serien. Når det gjelder Margot, er det noen med mat som kan være triggende, og jeg syntes det var veldig viktig, fordi altfor mange mennesker, menn og kvinner, sliter med det, sier Brianne og legger til:

– Så det var viktig for meg å gjøre noe som kjentes ekte og anerkjenne skyggesiden ved det. Vi ville ikke sensasjonalisere det. Alt i denne serien kommer med konsekvenser. Vi glorifiserer det ikke, det kommer med smerte. Det er noe jeg er veldig stolt av ved serien vår.

ALLE I FARE: Ashley Moore og Ezekiel Goodman i serien.

– Ble gal

Iseman har altså utfordringen med å spille tvillinger i serien. Hun medgir at det kunne være vanskelig å holde rollene fra hverandre.

– Det var mye mer teknisk enn jeg trodde. Det er praktisk talt dobbelt opp av alt: Dobbelt så mye dialog, dobbelt så mye innspillingstid. Det var gøy, men det var definitivt vanskelig av og til. Alt føles veldig overveldende. Jeg følte at jeg ble gal innimellom, medgir hun.