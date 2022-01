ARTIST: Alexandra Joner, her på Universals sommerfest i 2018.

Alexandra Joner kjøpte hus til mamma

Alexandra Joner (31) bladde opp 4,4 millioner kroner for et hus til moren sin.

Av Catherine Gonsholt Ighanian

Publisert: Nå nettopp

Det fortalte artisten og influenceren i mandagens premiere på «Bloggerne» på TV 2.

Seerne fikk være med inn i huset, der Joners mamma, Barbara Joner (52), nettopp hadde flyttet inn og var i ferd med å komme i orden.

– Mamma har flyttet inn i huuuus! sier en gledestrålende Alexandra til TV-kamera – før hun legger til:

– Som den gangsterrapperen jeg er, har jeg kjøpt hus til mamma. Det føles fantastisk.

NYINNFLYTTET: Mamma Barbara Joner og Alexandra Joner på kjøkkenet i det nye huset – i mandagens «Bloggerne».

Det opplyses ikke i episoden hvor huset er, eller hva 31-åringen betale for det. Men det dreier seg om et hus i Lier utenfor Oslo, og det kostet over 4,4 millioner kroner. Det kommer frem av tinglysninger i eiendomsregisteret.

VG har vært i kontakt med Alexandra og managementet, som ikke vil utdype huskjøpet, men er innforstått med at VG omtaler.

– Jeg kan bekrefte at Alex har kjøpt hus til sin mor, sier manager David Eriksen.

GLAD: Alexandra Joner når hun snakker om huskjøpet på TV.

Barbara Joner gir uttrykk for å være svært fornøyd og takknemlig.

– Thank you, Lord, for at jeg har deg, sier hun til datteren i episoden.

Alexandra har norsk far, mens moren kommer fra Cuba.

– Jeg vet ikke, men jeg føler liksom helt oppriktig at det er en utlendingsgreie. Man skal ta vare på mødrene sine. Så nå er jeg blakk, men mamma har tak over hodet, sier en fornøyd Alexandra i episoden.

Rik samboer

Selv bor Alexandra i Oslo med samboeren, forretningsmannen Runar Vatne (48), som hun har vært kjæreste med siden 2012.

Ifølge økonomimagasinet Kapital har Vatne en formue på 2,25 milliarder kroner - noe som gjør ham til Norges 184. rikeste. Magasinet har også tidligere skrevet at han planlegger å bygge et 200-millioners hus på Frogner i Oslo.

Ifølge skattelistene tjente Alexandra selv i overkant av 280.000 kroner og hadde en formue på 1,8 millioner i 2020.

