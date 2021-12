SPILLER DIANA: Elizabeth Debicki fyller rollen som den avdøde prinsessen.

«The Crown» rammet av corona

Innspillingen av sesong fem må avsluttes av én dag tidligere enn planlagt etter smitteutbrudd på TV-settet.

Av Catherine Gonsholt Ighanian

Publisert: Nå nettopp

Hvor mange som er smittet med corona, er ikke offentliggjort, men Daily Mail hevder å ha kilder som opplyser om åtte tilfeller.

En talsperson for Netflix-serien, som tar for seg det britiske kongehusets historie gjennom dronning Elizabeths levetid, opplyser til Variety at filmingen måtte ta juleferie én dag før skjema som følge av at «noen få i teamet har testet positivt».

– Dette skjer for å sørge for sikkerheten rundt de resterende, så alle involverte kan nyte juleferien med sine kjære, uttaler talspersonen.

Allerede på etterskudd

Innspillingen av den femte sesongen av seermagneten har vært forsinket fra start på grunn av pandemien. Filmingen var ikke i gang for i juli, angivelig lenge etter planlagt oppstart.

«The Crown» tok storeslem under TV-prisutdelingen Emmy Awards i september. Serien ble blant annet kåret til beste dramaserie. I tillegg sikret «The Crown» seg fire andre priser i dramakategorien.

Den voldsomme økningen av omikron-varianten i Storbritannia gjør situasjonen uviss, skriver avisen, som videre opplyser at resten av slekten kan nektes besøk på grunn av restriksjoner.

Statsminister Boris Johnson uttalte i helgen at han ikke kan utelukke strengere rammer rundt julen, og at det «kommer en flodbølge av omikron».