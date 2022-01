Ny titt på «Halo» røper bakgrunn

Søndagens premiere på den offisielle «Halo»-traileren viste både glimt av Cortana og av bakgrunnshistorien til Master Chief.

Nå er det klart at sci-fi-serien basert på Xbox-videospill-franchisen «Halo» kommer på Paramount+ 24. mars.

En teaser kom i desember, men søndag kom den første ordentlige traileren som gir oss litt mer innblikk i hva «Halo» vil by på.

Som kjent spiller Pablo Schreiber supersoldaten Spartan-117, også kjent som Master Chief.

Schreiber har tidligere spilt i blant annet «The Wire», «American Gods» og «Orange Is the New Black».

Handlingen utspiller seg i det 26. århundret, der menneskene er i krig med en slags utenomjordisk allianse kjent som Covenant.

MASTER CHIEF: Pablo Schreiber, her på rød løper for «American Gods» sesong 2 i los Angeles i 2019.

Dr. Halsey, spilt av Natascha McElhon, er den som har utviklet supersoldatene Spartanerne for å hjelpe menneskene å vinne krigen. Master Chief er den sterkeste, men lærer noe nytt og ser ut til å kunne avvike fra programmeringen.

I glimt i traileren kan det også se ut som vi får mer av hans bakgrunnshistorie.

Vi ser også Cortana, som er den mest avanserte A.I.-en i historien. Stemmen hennes kommer også i serien fra skuespiller Jen Taylor som har spilt Cortana i hele spill-franchisen siden «Halo: Combat Evolved» i 2001.

KUNSTIG INTELLIGENS: Cortana i «Halo».

Som tittelen antyder, er Master Chiefs oppdrag å spore opp supervåpenet haloen.

Slagordet er «Find the Halo, win the war».

Serien ble coronautsatt og har vært innom flere regissører, showrunnere og mulige plattformer før den nå kommer på Paramount+. Steven Spielberg er med på produsentsiden.

Ifølge Deadline var det på verdensbasis solgt over 81 millioner «Halo»-spill totalt fram til februar i fjor.