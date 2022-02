FAR OG SØNN: Lars Baarli og Niklas Silseth Baarli dukker snart opp på skjermen sammen, og skal dele mye privat gjennom nære samtaler.

Niklas Baarli får eget program på TV 2

Lars Baarli ble sjokkert da han hørte hvor lite «handy» sønnen var. Nå skal Niklas Silseth Baarli få voksenopplæring av sin far.

Av Siri Berge Christensen

Publisert: Oppdatert for mindre enn 10 minutter siden

– Dette er noe av det råeste jeg har gjort. Det er et hjertevarmt og kjempefint prosjekt som jeg er superstolt av, sier Niklas Silseth Baarli (32) til VG.

Han er allerede kjent som programleder i «God Kveld Norge» og deltager i «Farmen Kjendis» på TV 2. Nå får han et eget program på kanalen hvor pappa Lars Baarli (70) skal ta Niklas i lære i «Alt min far ikke har lært meg».

I serien får Niklas prøve seg på praktiske gjøremål som snekring, muring, maling og overlevelse i friluft – men ifølge han selv er programmet mye mer enn bare fysisk arbeid.

– Jeg og fatter'n har blitt kjent på et dypere nivå, og hatt samtaler om temaer som kjærlighet, død, sykdom og legning. Det har vært noen tøffe runder hvor vi graver oss ned i temaer som jeg ikke gleder meg til skal vises.

– Hvilke temaer da?

– Vi snakker blant annet om tapet av brødrene mine, og pappa som mistet to sønner. Vi snakker om det å komme ut av skapet, og jeg fikk noen overraskelser på hvordan livet til fatter'n har vært. Det er et program med masse sjel.

Niklas Baarli har tidligere vært åpen om at han mistet begge storebrødrene sine. I «En kveld hos Kloppen» fortalte han om broren som ble født med muskelsvinn, som endte med at hjertet til slutt stoppet da han var 19 år gammel. Den andre broren gikk bort som følge av rusmisbruk.

– Sjokkert

Niklas sier han føler seg utrolig heldig som har fått lage et program med pappaen sin, og sier han har lært masse. Han legger ikke skjul på at det å utføre praktiske gjøremål ikke har vært hans sterkeste side.

– Jeg har ikke et praktisk gen i kroppen. Jeg vet så vidt hvordan jeg holder en hammer rett vei, så utgangspunkt for god læring var jo der.

– Kom du deg helskinnet gjennom dette prosjektet da?

– Med unntak noen blå fingre fordi jeg ikke klarte å treffe spiker, har jeg kommet meg uskadet gjennom det, ler han.

Ifølge en pressemelding fra TV 2 er pappa Lars veldig klar for å få hjelpe sønnen til å bli mer «handy».

– Jeg ble sjokkert da jeg hørte at Niklas måtte leie folk til å henge opp et bilde, det går jo ikke an. Han har ringt meg mer enn en gang for å få hjelp til praktiske ting han burde kunnet selv i voksen alder. Derfor sa jeg ja til å dele av mine kunnskaper, så Niklas blir mer selvhjulpen, både hjemme og i livet generelt, sier Lars.

Han sier han har vært spent på hvordan prosjektet skulle ende.

– Utfordringen er at Niklas er så veldig utålmodig. Han vil at alt skal skje raskt, han tar snarveier for å bli fort ferdig, og han vil ha kaffepauser litt for ofte, sier Lars.