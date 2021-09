TV-FJES: Patricia Heaton, her i New York i 2019.

Patricia Heaton sluttet å drikke: − Det vanskeligste jeg har gjort

«Alle elsker Raymond»-stjernen Patricia Heaton (63) innså at hun hadde et problem da hun drakk seg snydens foran sønnene og deres venner.

Av Catherine Gonsholt Ighanian

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

I podkasten «Heart of the Matter» forteller den amerikanske skuespilleren at hun har vært edru i tre år. Det skulle en spesiell hendelse til for å få henne til å skru igjen korken på flasken for godt.

Heaton forteller at hun har drukket mye, helt siden ungdommen, og at alkoholen ble en stadig viktigere del av livet etter hvert som hun ble eldre.

– Jeg elsker alkohol. Jeg elsker bourbon og vodka, sier hun i podkasten og beskriver følelsen i kroppen hun så ofte strebet etter.

– Den følelsen er fantastisk. Helt til den ikke er det lenger, sier Heaton i podkasten, omtalt av Entertainment Tonight.

Også i perioden 1996–2005, da hun spilte i den prisbelønnede komiserien «Alle elsker Raymond», drakk Heaton jevnt og trutt, forteller hun. Og da serien ble tatt av lufta, og hennes fire sønner var eldre og ikke like mye hjemme, drakk hun enda mer.

Full i selskap

Heaton beskriver hvordan hun drakk til alle døgnets tider, og hvordan hun hele tiden gledet seg til neste drink. Selv om hun var uvanen bevisst, så hun ikke på seg selv som alkoholiker.

Vendepunktet kom da hun i 2018 skulle besøke den ene sønnen i Nashville, og de var invitert til et middagsselskap. Heaton hadde med seg flere vinflasker, og hun beskriver hvordan alkoholen fløt hele kvelden.

– Vi var ti personer – tre av mine sønner og deres venner.

Da skuespilleren skulle fortelle de andre om en familietradisjon, så klarte hun ikke å uttale ordet tradisjon. Hun prøvde flere ganger, men klarte det ikke.

– Sønnen min ved enden av bordet sa: «Flott, mamma. Nå klarer du ikke engang å snakke». Det var så ydmykende foran barna mine og de andre, forteller 63-åringen.

Dagen etter tok hun beslutningen om aldri å drikke mer.

– I dag føler jeg at jeg kan klare hva som helst, siden jeg klarte å kutte alkoholen. Det er det vanskeligste jeg har gjort i hele mitt liv, sier Heaton.

TV-STAB: «Alle elsker Raymond»-gjengen i Los Angeles i 2005. Bak f.v.: Monica Horan, Peter Boyle, Brad Garrett og Ray Romano. Midtre rad f.v.: Madylin Sweeten, Patricia Heaton og Doris Roberts. Foran: Sawyer Sweeten og Sullivan Sweeten. Boyle og Roberts lever ikke lenger.

