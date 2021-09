TREKKER SEERE: Innspillingen av den syvende sesongen av «Love Island UK» foregikk denne sommeren. I etterkant har kjærligheten blomstret for flere av parene. For andre har dramatikken fortsatt på utsiden etter endt forhold.

«Love Island UK»: Disse parene er fortsatt sammen

I august toppet «Love Island UK» strømmelisten i Norge. Slik går det med deltagerne etter at de kom hjem fra innspillingen.

Av Siri Berge Christensen

Publisert: Nå nettopp

«Love Island» er en datingreality der unge single leter etter den store kjærligheten i idylliske omgivelser. Episodene publiseres fortløpende under innspillingen, og seerne kan dermed være med å påvirke deltagernes skjebne gjennom hele sesongen.

Den britiske versjonen, «Love Island UK», har mange millioner visninger internasjonalt. Det er laget totalt syv sesonger, og ifølge nylige strømmetall fra mediebyråkonsernet GroupM, ser det også ut til at versjonen vekker stor interesse her i Norge.

Tallene viser at «Love Island UK» er det mest strømmede programmet blant alle programmene til NRK, TV 2, DNN og Nent i august.

I løpet av måneden ble «Love Island» strømmet 77.462.000 minutter. Til sammenligning ble suksessen «Kompani Lauritzen» strømmet cirka 108 millioner minutter i april.

Det betyr likevel ikke at seertallene er skyhøye. I slutten av august opplyste TV 2 at sesong syv sees av mellom 50.000-70.000 personer per episode.

– Det som ofte skjer er at vi «binger» flere sesonger på en gang, så det er nok grunnen til at det blir så høyt, sier Glenn Engebretsen i GroupM.

Målet med serien er å finne seg en kjæreste, og det er TV-seerne som stemmer frem sitt favorittpar som får en premie på 50.000 pund.

Finale av sesong syv ble vist på TV 2 Play 30. august, og det store spørsmålet er: Hvordan går med parene som forlot villaen sammen?

For ordens skyld: Hvis du ikke har sett finalen, og ikke ønsker å få vite hvem som vinner, bør du ikke lese denne artikkelen.

Disse er fortsatt sammen

Millie Court (24) og Liam Reardon (22) fant tonen tidlig på «Love Island», men støtte på utfordringer underveis.

KJÆRESTER: Liam Reardon og Millie Court vant både kjærligheten og pengepremie.

Selv om det på ett tidspunkt så mørkt ut for forholdet, fant de tilbake til hverandre, og ble publikumets favoritter – og dermed stemt frem som vinnerne av «Love Island UK».

Etter hjemkomsten har de delt hyppige bilder av hverandre på sosiale medier, og kjærligheten ser ut til å blomstre som aldri før.

«Virkelig besatt av deg» skrev Court i et nylig Instagram-innlegg av de to.

At Chloe Burrows (25) og Toby Aromolaran (22) skulle ende opp som par kom som en overraskelse på flere seere og deltagere. Men etter flere oppturer og nedturer, ble de stemt frem som par nummer to i konkurransen.

De dro fra villaen som kjærester, og har allerede møtt hverandres familie. Under en «Love Island»-sammenkomst to uker etter innspilling, avslørte de i tillegg at de har flyttet sammen.

SAMBOERE: Chloe Burrows og Toby Aromolaran strålte nylig på den røde løperen under National Television Awards 2021 i London.

Teddy Soares (26) og Faye Winter (26) er et av parene det har vært knyttet stor spenning til etter innspilling. De dro fra villaen som kjærester, men seerne var spent på om forholdet ville vare etter flere turbulente uker.

Siden de forlot villaen har de tilbrakt mesteparten av tiden sammen, og uttalt at de trives godt som par i den virkelige verden.

TURBULENT FORHOLD: Inne på «Love Island»-villaen hadde Teddy Soares og Faye Winter utallige oppturer og nedturer. Utenfor villaen ser kjærligheten ut til å blomstre som aldri før.

Kaz Kamwi (26) and Tyler Cruickshank (26) forlot villaen sammen, men ikke som kjærester. Det tok derimot ikke lang tid før de gjorde forholdet offisielt etter at de kom hjem fra innspilling.

BLE KJÆRESTER: Etter innspillingen ble Tyle og Kaz kjærester.

Drama på utsiden

Et av parene seerne hadde stor tro på fra start var Jake Cornish (24) og Liberty Poole (22).

Til tross for at de ble offisielt kjærester i villaen, ble forholdet brått avsluttet mot slutten av sesongen. De valgte å forlate «Love Island» som venner, og dro fra villaen med mye uoppgjort.

Og dramatikken har fortsatt på utsiden.

Mandag skrev Daily Mail at Cornish anklager ITV for å ha manipulert scener og ødelagt forholdet til Poole.

Utenom de fire finaleparene er det ingen andre par som har holdt sammen etter deltagelsen.

SINGLE: Selv om spekulasjonene svirrer, er det ingenting som tyder på at deltagerne Lucinda Strafford og Lillie Haynes har funnet kjærligheten etter «Love Island»-deltagelsen.

Flere medier har imidlertid spekulert i om Lucinda Strafford og Brad McClelland har funnet tilbake til hverandre igjen, til tross for at Strafford forlot villaen med en annen deltager.

Det spekuleres også i om hun har blitt sammen med en ekskjæreste fra før deltagelsen i «Love Island», etter at de nylig ble avbildet sammen. Men ingenting er bekreftet.

