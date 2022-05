YOUTUBERE: Dennis Vareide og Preben Fjell da de lanserte nyhet om egen film i 2017.

Youtuber Prebz til TV 2

Preben Fjell (31) har fått jobb i TV 2, melder kanalen selv.

Av Ingvill Dybfest Dahl

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Fjell, kjent fra «Prebz og Dennis», blir «engasjementsreporter» for TV 2, skriver kanalen torsdag formiddag.

Fjell og Dennis Vareide hadde over 245.000 abonnenter på YouTube da de la ned kanalen i 2018. Året før fikk de egen film – «Prebz og Dennis – The Movie». I 2018 fikk Fjell også sitt første barn.

STUNT: Dennis Vareide og Preben Fjell da de stilte opp for VGs basseng-spalte i juli 2016.

TV 2 skriver at Fjell de siste årene har jobbet som selvstendig næringsdrivende og holdt foredrag om gaming og sosiale medier. Tidligere har han jobbet blant annet i Multicom, 5000 Bergen Radio, Eduplaytion og Vivaldi.

RØD LØPER: Vareide og Fjell på Amanda-utdelingen i Haugesund i august 2018.

– Da jeg så stillingsannonsen var det som om den snakket til meg. Det var så mange punkter som traff meg personlig og erfaringsmessig. Også det å kunne være en del av et større team, og jobbe mot et felles mål gjorde at jeg ville ha jobben, sier han i en pressemelding.

Kanalen opplyser at Fjell blir en del av en helt nyetablert redaksjon som heter Hub2. Den inkluderer SoMe-reportere, videodesk, og to nyetablerte stillinger: ung-journalister og engasjementsreportere.

Foruten Fjell er også Guro Halleraker, Maria Rud Halvorsen, Martine Onstad, Marit Grøtte og Christine Skarstein Olsen ansatt i Hub2-redaksjonen, skriver Medier24.