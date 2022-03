SLUTTER: Mads Hansen slutter som programleder for «Farmen».

Slutter som programleder for «Farmen»

Mads Hansen slutter som programleder for «Farmen».

Av Jørn Pettersen

Publisert:

– Det stemmer at Mads Hansen ikke blir programleder for høstens «Farmen»-sesong. Han skal over i nye og spennende prosjekter for TV 2, som vi gleder oss til å fortelle mer om etter hvert. Mads er en viktig profil for TV 2 også fremover, sier TV 2s programredaktør Kathrine Haldorsen i en uttalelse.

– Det var et vanskelig valg, sier Mads Hansen til VG.

Han bekrefter at han måtte velge mellom de to TV-prosjektene.

– Det var opp til meg, sier TV-profilen.

Det var i mai 2020 at det ble kjent at Mads Hansen tar over som «Farmen»-programleder etter Gaute Grøtta Grav.

– Jeg vil ikke være en Grøtta Grav nummer to. Det har jeg vært helt tydelig på. Da fikk de heller finne en annen, sa Mads Hansen til VG den gangen.

Nå gir han seg som programleder, men etter det VG forstår er han påtenkt andre oppgaver i TV 2.

Dermed ble det bare to sesonger med «Farmen» for Mads Hansen – som også er en kjent VGTV-profil blant annet fra «Spårtsklubben», «Ikke lov å le på hytta». I 2018 toppen han hitlistene med den parodiske låten «Sommerkroppen». Men han er også kjent for sine mange offentlige oppgjør med bloggere og realty-deltagere.

Programdirektør i TV 2 Kathrine Haldorsen sa den gangen dette om hvorfor valget falt på Mads Hansen som kanskje ikke er profilen flest forbinder med det landlige bondelivet.

– Mads er en vinnerskalle med et enormt rettferdighetsprinsipp, og akkurat det kan komme godt med når han blant annet skal dømme tvekampene på Farmen.

Managementselskapet til Mads Hansen er MaxSocial, som er heleid av VGTV AS. VGs redaksjonelle vurderinger gjøres uavhengig av dette. Redaksjonen står fritt. Oversikt over bindinger for profiler som gjør oppdrag for VG ligger her.