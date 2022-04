Dette er årets deltagere i «71 grader nord kjendis»

Nå legger en ny gruppe med kjendiser ut på den strabasiøse turen fra Lindesnes til Nordkapp.

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Denne høsten får vi se en ny kjendisgjeng ut på tur i «71 grader nord – Norges tøffeste kjendis». Kjendisene skal konkurrere gjennom hele sesongen hvor de i kjent stil vil møte utfordringer og løse oppgaver i tøff og vakker natur.

Journalist og tidligere NRK-profil Line Andersen (48), er en av kjendisene som skal begi seg ut på den spektakulære reisen.

– Jeg har en tendens til å være en slags uformell leder, men det er fortrinnsvis hvis jeg vet hva jeg snakker om. Jeg har ikke hvit-mann-femti-syndromet som har lyst til å styre uansett hva og hvor mye jeg kan, sier hun til VG.

Andersen har mer eller mindre sett alle sesongene av «71 grader nord», bortsett fra den som går på TV nå – «71 grader nord – team».

– Jeg har ikke turt og sett på. Jeg orker ikke. Jeg skal se det når jeg kommer hjem.

OPPLEVELSER: Line Andersen forteller hun gleder seg til å oppleve turer hun trolig aldri vil kunne oppleve igjen.

Selv om Andersen ikke kjenner seg klar for tur, har hun forsøkt å forberede seg så godt som mulig før avreise.

– Jeg har klatret, tatt våttkort for kajakk og trent. Og om jeg nå sier at jeg har trent mye, og ryker ut i første episode, så er dette veldig pinlig. Så jeg sier at jeg har trent veldig lite.

– Men det er ikke sant, legger hun til.

Hun skal sammen med komiker Vegard Ylvisåker, lege Kaveh Rashidi, komiker Trine Lise Olsen, influencer Fetisha Williams, tidligere skøyteløper Ida Njåtun, artist Silje Halstensen (Bendik), skuespiller Jørgen Evensen, realityprofil Cristian Brennhovd og tidligere bryter og landslagstrener Fritz Aanes konkurrere om tittelen som «Norges tøffeste kjendis».

– Alltid hatt lyst til det

Vegard Ylvisåker (42), mest kjent fra stjerneduoen Ylvis, sier han har blitt spurt flere ganger tidligere om å være med i «71 grader nord – Norges tøffeste kjendis», men det er først i år det skal ha passet best.

– Jeg har egentlig alltid hatt lyst til det. Det er ingen som kjenner meg som tar det som en bombe at jeg skal være med, sier han til VG.

Ylvisåker ser frem til alle opplevelsene, og sier han er godt vant til naturen og har sovet masse ute i telt før. 42-åringen ser derimot på det sosiale som en av de største utfordringene.

– Det kan gå helt fint, men man vet aldri om man klikker med folk.

TUR: Vegard Ylvisåker forteller at han alltid har vært glad i å gå tur.

Discovery-programmet «71 grader nord – Norges tøffeste kjendis» har underholdt seere siden 2010, og dette blir den 14. versjonen i rekken.

Tidligere vinnere er Harald Martin Brattbakk, Pål Anders Ullevålseter, Didrik Solli-Tangen, Christer Basma, Olaf Tufte, Bjørn-Einar Romøren, Anders Jacobsen, Ole Martin Årst, Marthe Kristoffersen, Thomas Alsgaard, Jon Almaas, Henrik Elvestad og Petter Schjerven.