INNSPILLING: I dokumentarserien «Porno 2022» vises alt fra innspilling til motstand mot porno.

Nesten 3 av 4 unge har skammet seg over å ha sett porno

Over halvparten av unge holder også eget pornoforbruk hemmelig, selv når venner spør.

Av Bastian Lunde Hvitmyhr

Publisert: Nå nettopp

Det viser en ny undersøkelse gjort i forbindelse med dokumentarserien «Porno 2022».

– Unge snakker gjerne om porno, men mange skammer seg over at de selv bruker det, sier Emilie Teige Skrattegård til VG.

Skrattegård er programleder og journalist i serien som går på NRK. I forarbeidet til serien ble det gjort egne undersøkelser for å kartlegge unge nordmenns pornobruk. NRK skriver at «gjennomsnittet av nordmenn ser porno første gang når de er 11 år og har sex når de er 17».

Rundt halvparten av unge i Norge har sett porno før fylte 13 år, viser en undersøkelse om unges pornobruk gjort av Medietilsynet. Nesten 2 av 3 nordmenn mellom 18 til 29 år sier at de ikke er åpne om eget pornoforbruk med andre, viser undersøkelsen gjort for TV-serien.

– Det er sjokkerende hvor lite porno er forsket på i Norge, det er lite statistikk på nordmenns pornobruk. Det er kanskje fordi porno fortsatt er tabu og vi er litt redde for å ta i det.

Programleder Skrattegård forteller at undersøkelsen NRK gjorde viser at det er veldig få unge som mener at vi burde skamme oss for å se på porno, men også at veldig mange selv har skammet seg fordi de ser på porno.

I undersøkelsen som ble gjort i forbindelse med programmet svarer 72 prosent i aldersgruppen 18 til 29 år at de har følt på skam etter å ha sett på porno, men bare 7 prosent mener vi bør skamme oss over å se porno.

– Det er et veldig misforhold i svarene. Mange svarte også at de gjerne skulle vist mer om porno og bransjen. Unge føler at det er en hemmelig verden, og det skaper kanskje ofte skammen fordi de ikke klarere å finne en forskjell på om det er noe de burde se eller ikke, sier hun og legger til:

– Unge snakker gjerne om porno, men å snakke om eget pornobruk er noen helt annet. De er redde for å kanskje bli satt i en bås om de forteller andre om hva de ser på.

Info Om serien Fem episoder

Premiere: Onsdag 20. april i NRK TV og sendes på NRK1 torsdag 21. april kl. 23.15

Aldersgrense: 15 år

Programleder: Emilie Teige Skrattegård

Produsert av TV Wonder for NRK Kilde: NRK Vis mer

TV-kanalen har undersøkt dagens bruk og produksjon av porno, samt hvordan pornoen påvirker oss. En av de første episodene i NRKs nye dokumentarserie er fra pornoinnspilling i Budapest, med en av verdens største pornoprodusenter Pierre Woodman.

Der får TV-seerne et innblikk i hvordan der er når Alexandra på 19 år, som er helt ny i bransjen, har sin første innspilling av en pornofilm med Woodman. Han har spesialisert seg på «casting-videoer», en type porno hvor seere blir kjent med pornoskuespilleren og hva de liker å gjøre.

– Det var ganske intenst. Han er jo en mann som har mye makt og hun er helt ny i bransjen, sier programleder og journalist Emilie Teige Skrattegård til VG.

PORNO: Programleder Emilie Teige Skrattegård har undersøkt hvordan porno påvirker oss i 2022.

På fem episoder undersøker dokumentarserien «Porno 2022» de som lager, produserer og ser på porno. Men også pornomotstandere og reality-deltagere som har hatt sex på TV.

– Woodman representerer en veldig stor del av pornobransjen. Han har laget filmer med rundt 5000 kvinner. Vi ville finne ut hva slags metode en av verdens største pornoprodusenter bruker og hvordan han behandler de skuespillerne han har filmet, sier Skrattegård.

Se et utdrag fra «Porno 2022» som viser hvordan pornoinnspillingen startet under:

Skrattegård håper serien kan bidra som et lite innspill i pornodebatten og samtykkeloven.

Er du forberedt at det kan komme reaksjoner?

– Jeg forventer jo litt reaksjoner. Jeg tror det ville kommet av bare det at vi har laget en serie om porno, men også for at vi forsøker å se bransjen godt under lupen ved å oppsøke den. At noen får kaffen i vrangstrupen forventer jeg nok, men samtidig så har folk blitt mer vant med sex på TV. Vi har blitt mer vant til sex på TV gjennom i fiksjon. Men mens vi ikke blir så sjokkert av vold og sex i fiksjonsserien «Game of Thrones», er det ekte og dokumentariske jo fortsatt i en helt annen liga.