PROFIL: Victor Sotberg på «Skal vi danse» i november 2019.

Victor Sotberg slutter i «FlippKlipp»: − Jeg vil videre

I en fersk YouTube-videoe forteller NRK-profilen (30) hvorfor han slutter i NRK Super. – Nå er det på tide at jeg begir meg ut på nye utfordringer.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

– Jeg har sluttet i NRK «FlippKlipp» nå, sier Sotberg mandag kveld i videoen på sin private YouTube-kanal der han har 139.000 abonnenter.

Han forteller at han har fått svært mange spørsmål på sosiale medier den siste tiden, etter 200k-spesialepisoden.

Avviser sparken-rykter

– Det er det flere grunner til, sier han om avskjeden, og legger til at han ikke kommer til å forsvinne fra YouTube.

– YouTube er livet mitt, forsikrer han og legger til at det «kommer noe nytt han ikke kan snakke om akkurat nå.»

Han nevner likevel senere at det vil skje «rå ting» med to gutter han er veldig glad i.

DANSE: Victor Sotberg da han ble presentert som «Skal vi danse»-deltaker i august 2019.

Sotberg sier det er rart å snakke høyt om at han slutter, etter å ha jobbet fire år og to måneder i «FlippKlipp». Han beskriver det som «den beste tiden i livet mitt».

Han understreker at han elsker NRK, og at det ikke er noen sure miner der.

– Det går også rykter om at jeg har fått sparken, men det har jeg absolutt ikke gjort. Jeg har valgt å dra på egen hånd, sier han.

Sotberg sier videre at det føles riktig å forlate programmet nå, og understreker at det ligger under NRK Super.

– Jeg kjente at nå tror jeg at jeg er ferdig med å jobbe for NRK Super, fordi jeg kanskje ikke føler at jeg får utfolde meg helt som jeg vil lenger, sier han.

Han beskriver at siden Super lager innhold for barn, opplever han at seerne hans har vokst opp og at han har mistet dem. Nå vil han heller utvikle seg sammen med seerne i stedet for å tenke barnevennlig først.

KLARE: Thomas Engeset (t.v), Selda Ekiz og Victor Sotberg er programledere for femte sesong av «Alle mot 1».

Blir i NRK

Det er fra før kjent at Sotberg stepper inn i «Alle mot 1» på NRK denne våren sammen med Selda Ekiz og Thomas Engeset. Han var vikar for Ekiz da hun var i barselpermisjon.

Sotberg understreker at det er spilt inn mye med «FlippKlipp» som kommer til å vises på programmet fremover.

Han sier det er rart å ta valget, men at han har tenkt på det en stund. Han vil utvikle seg og gå videre.

Youtuberen har de siste årene også vært å se i «Skal vi danse», «71 grader nord: Norges tøffeste kjendis» og «Maskorama».