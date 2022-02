TV-KJENDIS: Christine Dancke, her under et intervju med VG tidligere i år.

Christine Dancke har født: − Livets innsats

Programleder Christine Dancke (37) har vært åpen om krevende svangerskap. Nå har babyen kommet.

Av Catherine Gonsholt Ighanian

Publisert: Oppdatert nå nettopp

«Tar en velfortjent pust i senga etter livets innsats» skriver Dancke på Instagram sammen med et bilde fra sykehussengen.

Danckes produsentsamboer, Simon Bergseth (27), bekreftet på Instagram onsdag at de var blitt foreldre.

De to har ikke besvart VGs henvendelser.

Bergseth røpet samtidig navnet. «Lille Vilje», skrev Bergseth under et bilde av den nyfødte iført gul strikkehabitt.

Bildet er tatt på Oslo universitetssykehus. På bildet Dancke har postet nå, sitter hun med en kaffekopp i hånda og iført joggedress.

Ved siden av henne ligger det som ser ut som en liten baby tullet inn i et pledd, iført den samme gule strikkehabitten.

For en uke siden opplyste Dancke at hun mer eller mindre hadde levd isolert de foregående ukene i håp om å slippe sykdom oppi det hun har beskrevet som et risikosvangerskap.

Men det ble likevel en tøff innspurt mot fødselen.

«Men heisann – det hjalp visst ikke. For å gå opp 30 % av kroppsvekten din på ca. 3 md. (med medfølgende betennelser i beina), aldri ha plass til så mye som en drue i magen eller nok plass til å puste dypt, blø neseblod overalt og å våkne 5-6 ganger hver natt. Det var jo et relativt medium utgangspunkt, og det var før covid banka på døra. Også strør du litt svangerskapsforgiftning på toppen. Da snakker vi livet», skrev Dancke under bilder som viste at formen langt fra var på topp.

«Etter alt dette kommer en liten gråtende unge til å bli episk i forhold?», la hun spøkefullt til.

Også tidligere i svangerskapet har Dancke fremvist en god dose selvironi.

Da den gravide popstjernen Rihanna (33) viste frem sin voksende mage nylig, la Dancke ut denne posten med sammenligningsbilder og teksten: «Noen sover åpenbart bedre enn andre»:

Det var i slutten av november i fjor at musikkeksperten, DJ-en og programlederprofilen gikk ut på Instagram og informerte om at hun skulle bli mamma – om enn noe uplanlagt.

Dancke, tidligere deltager i «Kompani Lauritzen», fortalte samtidig at helseutfordringer, som at hun bare har én nyre og «kun halvparten av alle de indre kvinneorganene», medførte en viss usikkerhet rundt hvorvidt deres «lille frø» faktisk ville komme til verden.

Dancke og Bergseth har vært sammen med i åtte år. «Legenden», kalte hun kjæresten da VG intervjuet henne i 2019.

Christine Dancke er tilknyttet Max Social, som er et heleid profilbyrå i VGTV AS. VGs redaksjonelle vurderinger gjøres uavhengig av dette. Redaksjonen står fritt. Oversikt over bindinger for profiler som gjør oppdrag for VG ligger her.