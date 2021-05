MÅTTE SLUTTE PÅ DAGEN: Selv om Line Andersen får lønn ut august, fikk hun bare en uke på å «skille seg» fra NRK, går det frem av sluttavtalen. Foto: Tore Kristiansen, VG

Slik er Line Andersens sluttavtale

Line Andersen må slutte umiddelbart i NRK og levere tilbake PC og adgangskort. Men hun får lønn ut august.

Av Jørn Pettersen

Publisert:

Det er Medier24 som har fått innsyn i avtalen.

Etter tre høydramatiske dager i retten ble partene enige på bakrommet fredag 21. mai. Sluttavtalen viser at hun må levere fra seg alle NRK-eiendeler en uke etter denne datoen, altså fredag denne uken.

VG skrev da at Line Andersen slutter i NRK, og får rundt 1,9 millioner kroner. En avtale som innebar at NRK skulle dekke 750.000 kroner av Andersens saksomkostninger.

– Vi vet ikke helt hva rest-advokatutgiftene var, men avtalen bekrefter vel bare at Line Andersen i beste fall er gått i null, sier advokat og partner Nicolay Skarning i advokatfirmaet Kvale, etter å ha sett sluttavtalen, som Medier24 har fått kopi av.

I avtalen heter det at 21. mai regnes som fratredelsestidspunktet. Deretter fikk Andersen en uke på seg til «å skille seg» fra NRK på alle praktiske vis.

En gjennomgang Medier24 har foretatt av avtalen på 1,9 millioner viser imidlertid at det at det reelle beløpet for å slutte er drøyt 100.000 kroner mindre.

– Til sammen gir regnestykket Andersen 1,172 millioner kroner. Men NRK regner også med feriepenger fra 2020, skriver M24 videre.