Strømmeguide: Når levende døde kommer tilbake

Ikke alle serier om levende døde handler om zombier. Her er et knippe fortellinger om mennesker som vender tilbake til livet etter at alle tror de er tapt for alltid.

Av Ingvill Dybfest Dahl

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Seriene som tar for seg tilsynelatende døde mennesker som kommer tilbake til livet, har en tendens til å være i hvert fall delvis åndelige og handle mye om sorg og avskjeder.