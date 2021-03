DEN NESTE: Ida Maria tar steget opp som NRK-programleder i «De neste». Foto: Vegard Breie/NRK

TV-anmeldelse «De neste»: Tilbake til fremtiden 2

Et rent musikkprogram? På NRK? Ikke denne gangen heller.

Av Tor Martin Bøe

«De neste»

Norsk underholdningsprogram i seks deler

Med: Ingebjørg Bratland, Magnus Grønneberg, Sondre Lerche, Lene Marlin, OnklP, Cato Sundberg, Bjarte Depresno Borten, Hedda Mae, Endre Nordvik, Ylva Johnsen Olaisen, Marja Mortensson, Sebastian Zalo

Programleder: Ida Maria Sivertsen

Premiere fredag 5. mars på NRK TV og søndag 7. mars på NRK1

Hver gang såkalt musikkinteresserte møtes, vil samtalen på et eller annet punkt strande i en slags resignert oppgitthet over NRK TV og deres musikkdekning. Man mumler gjerne ord som «Lydverket» og er kanskje litt hoderystende.

Fellestrekket for alle disse diskusjonene er forhåndskonklusjonen om at alt var bedre før, og at Rikskringkastingen har et kulturansvar de ikke tar alvorlig. Det siste er riktig. Det første … vel. La oss si at et annet fellestrekk er at de fleste av disse diskusjonene foregår mellom relativt voksne mennesker, ettersom Lydverket hadde sin siste sending i 2012.

I disse dager skal NRK ansette en allmektig ny musikksjef. Allerede før denne varslede musikkens Messias inntrer setter statskanalen i gang et nytt forsøk på musikk på TV.

Konseptet: Koble seks etablerte artister med seks mindre etablerte artister, og la «ungdommen» få resirkulere «gamlingene» sine hits. I hermetegn fordi den eldste av de «unge», Endre Nordvik, er bare tre år yngre enn den yngste av de «gamle», Ingebjørg Bratland.

DEN NESTE: Marja Mortensson er av deltakerne som gjør helt unike tolkninger. Foto: Vegard Breie/NRK

Forenklet sett en hybrid av TV 2-serien der man samles på en gård og kommer seg gjennom gamle låter, minner og godt i glasset. Og Christine Dancke sitt tidligere radioprogram der gjester ble bedt om å tolke noe aktuelt.

Her møtes de i et ganske stort og halvmørkt Oslo-lokale, uten noe spesielt oppsiktsvekkende i glassene, og fokuserer på musikken. Introduksjonene er litt mimrete, men mest musikkbaserte. Tilbakemeldingene er faglig funderte. Ikke alle er like jublende heller, Cato Sundberg er for eksempel ikke redd for å komme med konstruktiv kritikk. Det er på alle vis et musikkprogram, og ikke en kommende stjernekamp.

Deltakerne gjør solide tolkninger av sine oppgaver. De får presentert seg som de artistene de vil være, uten voldsomme kostymer. Samtlige virker å tilføre mest mulig av seg selv inni det forelagte materialet. Noen av mentorene er mer taletrengte enn andre. Det går nesten en hel episode før Magnus Grønneberg sier noe som helst.

DE FORRIGE: Her er de gamle. Mentorene. Fortidens spøkelser. Snittalder 39,6 år. Foto: Vegard Breie/NRK

Utfordringen er at det like fullt er et underholdningsprogram som handler om musikk som har vært. Som skribent Simon Reynolds påpekte allerede i starten av forrige tiår: Den største utfordringen for musikkulturens framtid er fortiden.

Fortiden kommer i form av låter som er både tjue og tretti år gamle. Den kommer også i form av Ida Maria Børli Sivertsen. Hun gjør en grei jobb i sin programlederdebut. Selv om hun feiler spektakulært når hun åpner hvert program med noe «artig». I første program at kringkastingssjef Thor Gjermund Eriksen ringer henne for å si at hun ikke må rote dette til.

Her er det i så tilfelle mest NRK som roter. I et akutt anfall av å vise organisasjonsbredde, har NRK en overraskelse til én deltaker: Tolkningen din er playlistet på NRK P3! Wow. Det var sikkert helt tilfeldig.

«De neste» gir relativt ukjente artister en arena som ikke handler om å bekymre seg for å bli stemt ut. Grunnideen er velmenende og god. Resultatet ganske keitete gjennomført.

I neste sesong synes jeg «De neste» heller kan få spille sine egne låter.

Anmelderen har fått se to programmer