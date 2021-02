TV-ROMANTIKK: Regé-Jean Page (30) og Phoebe Dynevor (25) som hertug og sosietetsdronning i «Bridgerton». Foto: LIAM DANIEL/NETFLIX

Netflix blar opp nær en milliard for satsing på mangfold

Denne summen skal strømmetjenesten bruke kreativt de neste fem årene for å sikre at resultatet blir varig.

Av Catherine Gonsholt Ighanian

Publisert: For mindre enn 40 minutter siden

Netflix har opprettet et fond og spyttet i 100 millioner dollar, altså 870 millioner kroner.

Ikke bare skal fondet bidra til at underrepresenterte samfunn får mer plass på skjermen. Det skal også brukes til opplæring for å utdanne gryende talenter globalt.

Strømmekanalen mener allerede selv at de er best i klassen på området. I en lang kunngjøring fredag la Netflix frem resultatet av en stor undersøkelse de har satt analyseselskapet Annenberg Inclusion Initiative til å utføre.

Fokuset i analysen er på nettopp mangfold innen den amerikanske filmbransjen i perioden 2018 og 2019.

Undersøkelsen, som får omtale i medier som Variety og The New York Times, har kartlagt at 52 prosent av filmene og seriene på Netflix hadde kvinner eller jenter i hovedrollene.

I tillegg skal 35,7 prosent av alle hovedrollene i kanalens innhold ha vært fylt av personer fra underrepresenterte grupper. Det tilsvarende tallet for 100 store kinofilmer i samme periode, skal ligge på 28 prosent.

«Vi tror at denne innsatsen vil være med og få fart på endringen som dr. Smith, (Stacy L. Smith i Annenberg Inclusion Initiative, red.anm.), så lenge har jobbet for, nemlig å skape varig inkludering i underholdningsindustrien», skriver toppsjef Ted Sarandos om det nyetablerte fondet.

Netflix mener at de befinner seg på et tidlig stadium når det gjelder forandring innen historiefortelling.

«Fantastiske historier kan komme fra hvor som helst og skapes av hvem som helst – uansett bakgrunn – og elskes av alle. Ved å øke forståelsen av hvordan dette kan gjøres, håper vi å føre til endring ikke bare internt, men også i andre deler av bransjen», lyder det i uttalelsen.

En av Netflix-produksjonen som er hyllet verden over for sitt mangfold, er seermagneten «Bridgerton».

VGs anmelder skrev til sin femmer på terningen at «rollene er fargeblindt besatt», og VGTV-profil Morten Hegseth har skrevet om det han mener er «en deilig fargemiks».