HEVN: Hermine (Agnes Kittelsen) prøver å ta hevn på ektemannen sin i den nye sesongen av «Exit». Foto: FREMANTLE/NRK

Strømmerekord for NRK på «Exit»-premieredagen

Over 1,4 millioner brukere så på NRK TV fredag da de første episodene av «Exit» sesong to ble tilgjengelige.

Publisert: Nå nettopp

1,444 millioner unike brukere var inne og 1,7 millioner timer ble konsumert av NRKs strømmetjeneste NRK TV fredag.

– Det høyeste nivået vi noen gang har målt for tjenesten, sier NRKs analysesjef Kristian Tolonen til VG.

Han regner med at rekordtallene har med «Exit» å gjøre.

De rene tallene for den mye omtalte serien vil først foreligge mandag.

I den nye sesongen av «Exit» som ble sluppet på NRK TV fredag, spiller finansfruene større og viktigere roller enn tidligere. De slår tilbake og tar hevn.

VGs anmelder mener sesongen står til terningkast fem.

«Sesongen følger Hermine (Agnes Kittelsen) sin sakte, men kokvarme hevnsøken mot Adam (Simon J. Berger), som også er hennes jakt på en exit», skriver anmelderen.

Les anmeldelsen her:

Første sesong av «Exit», vist i fjor høst, var en formidabel suksess for NRK.

Til sammen har 11,5 millioner seere sett de åtte episodene av første sesong av «Exit». Noe som gir et snitt på over 1,4 millioner seere per episode, ifølge seertall fra NRK analyse.