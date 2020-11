MASKERT: Hvis du ikke vil vite hvem som skjuler seg bak denne masken, må du ikke leser videre. T.h.: Programleder Silje Nordnes. Foto: Julia Naglestad/Fremantle/NRK

Knallstart for «Maskorama»

Totalt 828.000 har så langt fått med seg premieren på NRKs nye sangkonkurranse.

79.000 av disse så sendingen på nett, mens 749.000 har sett sendingen på lineær-TV, får VG opplyst av NRK mandag formiddag.

Direktesendingen hadde en markedsandel på 46,9 prosent.

– Det er en solid start for et helt nytt program, rett og slett. Og tydeligvis et av de programmene som de fleste vil se når det sendes, med tanke på fordeling mellom nett og lineært, sier analysesjef Kristian Tolonen i NRK til VG.

Jan Egil Ådland, prosjektredaktør i NRK, er også fornøyd:

– Det var gøy å gå på lufta med noe nytt og friskt som passer for hele familien, og jeg registrerer at sosiale medier nærmest har tatt fyr av alt engasjementet som gjetteleken har skapt, sier han til VG.

– Dessuten tror jeg «Maskorama» er perfekt i en tid der hverdagen for mange er preget av kombinasjonen smittevernstiltak og høstmørke, sier prosjektredaktør i NRK, Jan Egil Adland.

«Maskorama» overtok det gjeve sendetidspunktet på NRK etter at «Stjernekamp» takket av med finale forrige lørdag.

VGs anmelder var heller lunken til «Maskorama», som opprinnelig er et koreansk konsept, men som også har fått en amerikansk versjon – «The Masked Singer».

UTE: Susann Goksør Bjerkrheim ble den første til å måtte reise. Foto: Julia Naglestad/Fremantle/NRK

Hele programmet går ut på at åtte kjente mennesker skal synge iført kostyme. Heller ikke programleder Silje Nordnes (35) vet hvem som skjuler seg bak masken. Den med færrest stemmer, eller favorittmarkeringer, må forlate programmet.

Tidligere håndballspiller Susann Goksør Bjerkrheim (50) – utkledd som gaupe – var den første til å ryke.

«Dessverre må den som ryker ut fremføre innslaget sitt om igjen. Uten maske. Det blir et innslag som leverer solid kleint på taperlåtens tekstlinje om «all you need is positivity». For det er absolutt noe familieunderholdende godis i bunnen av «Maskorama», skrev anmelder Tor Martin Bøe etter premieren og serverte en treer på terningen.

Det er seerne og panelet, altså Jan Thomas (53), Marion Ravn (36) og Nicolay Ramm (31), som skal gjette på hvem som gjemmer seg bak maskene.

Kommentarer

Blant kommentarene som kom inn på NRKs Facebook-sider etter sending, var:

«Har på følelsen av at dette har potensiale til å bli denne generasjonens Pompel og Pilt.»

«Sku no håpt nrk hadde klart å lage sine eggene kostymer og ikke kopiere originalene, men her har du noe å ta deg til på en lørdag.»

«Maskorama er eit frykteleg dårleg navn, men det var eit interssant program. Og eg traff på Gaupa.»

«Overbevist om at puddelen er Mia Gundersen.»

Også på Twitter spekuleres det heftig:

TV-AKTUELLE: «Maskorama»-programleder Silje Nordnes med paneldeltagerne Jan Thomas, Marion Ravn og Nicolay Ramm. Foto: Fredrik Arff, NRK

Publisert: 09.11.20 kl. 11:16 Oppdatert: 09.11.20 kl. 11:31

