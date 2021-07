TV-STJERNE: Alyson Stoner, her på en motvisning i Los Angeles i fjor. Foto: Richard Shotwell / Invision

Alyson Stoner prøvde homoterapi: − Farlig

Den tidligere barnestjernen Alyson Stoner (27) advarer andre mot det hun beskriver som en farlig prosess.

Av Catherine Gonsholt Ighanian

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Stoner, kjent fra Disney-serien «Zack og Codys søte hotelliv» og filmer som «Dusinet fullt», «Camp Rock» og «Step Up», strevde lenge før hun for tre år siden våget å stå åpent frem som bifil.

I et intervju med bladet Insider forteller den amerikanske stjernen om hvor tungt det var å vokse opp i et strengt religiøst miljø, der alle andre legninger enn den heterofile ble betraktet som synd.

– Jeg følte meg helt elendig og hadde den oppfatningen at alt ved meg var galt – selv om jeg i dypet av mitt hjerte inderlig ønsket å følge Gud, sier Stoner, og legger til at hun følte seg «fanget».

Livskrise

Det endte med at hun frivillig forsøkte konverteringsterapi, eller seksuell reorientering, som det også kalles.

Den svært kontroversielle metoden går ut på å forsøke å endre en persons seksuelle legning fra å være homofil eller bifil, til å bli heterofil.

les også SV og MDG kritiserer lovforslag om konverteringsterapi

I dag er det vanskelig for Stoner å snakke om det hun gjennomgikk.

– Av egen erfaring vet jeg hvor farlig dette er, sier hun og utdyper hvor knust hun var over å få høre fra mennesker hun beundret og respekterte at hun var «råtten» og «avskyelig».

Stoner presiserer at til og med for en i hennes posisjon, som hadde tilgang til annen form for støtte, var hun så langt nede at hun vurderte om livet i det hele tatt var verdt å leve.

– Vanskelig kapittel

27-åringen sier at skamfølelsen behandlingen fører med seg, er noe av det verste. Hun mener at selv om man kommer seg ut av situasjonen og kan leve et flott liv, så vil man ha følelsesmessige arr.

– Jeg er ennå ikke i stand til å rippe opp i alle detaljene, noe som er en indikator på hvor vanskelig det kapittelet i livet mitt var.

les også Et forbud mot konverteringsterapi må på plass nå!

Også i Norge er konverteringsterapi et brennhett tema. Kulturdepartementet offentliggjorde fredag et forslag til lovforbud mot den omstridte praksisen. Lovforslaget inneholder blant annet et forbud mot all form for konverteringsterapi rettet mot barn under 16 år.

Flere partier reagerer på den foreslåtte aldersgrensen. Likestillingspolitisk talsperson Freddy André Øvstegård i SV er blant dem som tar til motmæle.

– Med dette gir regjeringen egentlig klarsignal for psykisk vold mot unge skeive for å tekkes konservative krefter, sier han til NTB.

UNG STJERNE: Alyson Stoner på «Step Up»-premiere i Hollywood i 2006–12 år gammel. Foto: FRED PROUSER / X00224

Da Stoner kom ut av skapet i 2018, uttalte hun:

– Jeg, Alyson, er tiltrukket av menn, kvinner og mennesker som identifiserer seg på andre måter. Jeg kan elske mennesker uavhengig av kjønn eller uttrykk, uttalte hun den gangen.

Se også VGTV-spesialen: Homoterapi