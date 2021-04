GRÜNDERE I MOTBAKKE: Felice Jankell (til venstre) og Evin Ahmad i «Snabba cash». Foto: Johan Bergmark / Netflix

TV-anmeldelse «Snabba Cash»: Ja, de penga

Sånn passe troverdig. Men helt klart spennende.

Av Morten Ståle Nilsen

Publisert: Nå nettopp

«Snabba cash»

Svensk krimdrama i seks deler

Premiere på Netflix 7. april

Manus: Oskar Söderlund, Michael Hjorth, Mona Masri, Mikkel Bak Sørensen, Jens Lapidus

Regi: Jesper Ganslandt, Måns Månsson

Med: Evin Ahmad, Alexander Abdallah, Ali Alariuk, Dada Fungula Bozela, Felice Jankell, Olle Sarri

Mer fra krimforfatter, forsvarsadvokat og dandy Jens Lapidus’ Stockholm, der både de på toppen og de på bunnen av samfunnet er kriminelle, på den ene (knark) eller den andre (finans og teknologi) måten.

Nå er ikke Netflix-serien «Snabba cash» utelukkende ført i pennen av forfatteren selv. Han har fått hjelp til å skrive det som lanseres som en (TV-terminologi ohoi) «reboot» som er «inspirert» av «universet» hans. Så vet du det.

FORFATTER, ADVOKAT OG DANDY: Jens Lapidus i Stockholm i 2016. Foto: Magnus Sandberg / VG

Karakterene er nye, men temaet er kjent fra Lapidus’ tidligere verker: Hvordan komme seg opp i verden, og bli der, når man starter uten nåla i veggen? Og hvor fett er det egentlig å befinne seg der oppe, all den tid du ikke kan stole på noen – ikke engang deg selv?

Ta Leya (Ahmad), for eksempel. Hun er en alenemamma i forstaden Kista, og jobber som servitør om kveldene. Hun har en teknologi-gründer i magen og sitter på en innovativ idé: Target Coach. Vi får ikke vite mye om hva Target Coach er ment å avstedkomme. Men det er tilsynelatende revolusjonerende nok til at finansakrobaten Tomas Storm (Sarri) er interessert.

SØRGMODIG GANGSTER: Alexander Abdallah i «Snabba cash». Foto: Netflix

Vi skjønner at Leyas mann ble drept i et oppgjør, og at gangstersjefen Ravy (Fungula Bozela) er broren hans. Leya vil helst ikke ha noe med Ravy å gjøre. Spesielt ikke nå som det brygger opp til full gjengkrig i gatene.

Men det må hun, både fordi hun trenger penger og fordi hun uforvarende blir romantisk involvert med den sørgmodige Salim (Abdallah) – en bryllupssanger som tjener de virkelige pengene sine som Ravys håndlanger.

FRYKTET GANGSTERBOSS: Dada Fungula Bozela i «Snabba cash». Foto: Netflix

Det er mange slike sammentreff i «Snabba Cash» – mennesker som møtes på kryss og tvers, liv og skjebner som blir flettet inn i hverandre med overrumplende konsekvenser. Kort sagt: Man merker godt at denne historien er et stykke nitid konstruert fiksjon.

Det gjelder i persontegningene også. Leya er gissel det ene sekundet og cool forretningskvinne det neste, og tar fryktelig mange uoverveide avgjørelser – spesielt til så oppegående å være. Gjengmedlemmene tjener masse penger, men bor i brakker. Bruker de alt på dyre klokker og grelle joggedresser, kanskje? Sarris’ nevemagnet av en superriking får guttemennene i «Exit» til å fremstå som subtile.

FRENETISK NÆRINGSLIVSKJEKKAS: Olle Sarri i «Snabba cash». Foto: Netflix

Best å ikke tenke for mye på det, og heller nyte det faktum at «Snabba cash» er smidig orkestrert for operaaktig tragiske crescendoer. Serieskaperne ønsker å bygge intensitet og uutholdelig spenning. Det klarer de jammen.

Serien er godt spilt, ikke minst av Abdallah og Ahmed. Og det hjelper at den tar utgangspunkt i noe som føles relevant for den tiden og de samfunnene vi faktisk lever i her oppe i nord: Sosialdemokratisk egalitære, men mest for den øvre halvdelen.

PÅ TOPPEN AV STOCKHOLM: Evin Ahmad i «Snabba cash». Foto: Netflix

Lapidus-tilhengere vil gjenkjenne spørsmålet: Er det mulig for folk som ikke er født inn i penger, å bli rike, skikkelig rike – uten å gå over lik? Svaret «Snabba cash» gir, er det samme han har gitt oss før: Nei. Egentlig ikke.