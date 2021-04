MASKEDRAMA: Ulrikke Brandstorp var Trollet og stakk av med seieren i runde én. Anne Rimmen skjulte seg bak ravnekostymet. Foto: Julia Marie Naglestad/NRK

NRK styrer unna omstridt «Maskorama»-vri

Når svenskene i disse dager skal kåre sin «Maskorama»-vinner, er det basert på opptredener som for lengst er spilt inn – i all hemmelighet.

Av Catherine Gonsholt Ighanian

Også i England, der Morten «Vikingen» Harket på nyåret fikk «alle» til å spekulere vilt, serverte TV-seerne forhåndsinnspilte fremføringer.

I utenlandske medier og forum på nettet har det vært diskutert hvorvidt dette fremstår som juks og «falsk fremstilling». Blant annet har nettstedet Cinemablend omtalt denne måten som tvilsom.

Svenske Aftonbladet skriver påskeaften om det de omtaler som «avstemningsbløff» i «Masked Singer», som showet kalles der.

Avisen har konfrontert produsentene i TV 4 med det de beskriver som «falsk avstemning». Når publikum i salen blir filmet av TV-kamera, ser det nemlig ut som om de holder mobiltelefoner med en avstemningsapp.

Dette er altså et slags lureri, fordi alle kjendisene har spilt inn sine fremføringer tidligere, og publikum som stemmer fra salen og andre steder, ser kun et opptak.

TV 4 forklarer til Aftonbladet at all avstemning foregår riktig, men at det skjer over SMS. Skjermbildet på telefonene er et triks for å tydeliggjøre avstemningen for alle som sitter hjemme i stuene sine.

Det er lettere å holde på hemmelighetene når programmet foregår på denne måten. Alle kjendisene som deltar, kan selv følge med hjemme i sin egen stue.

Også alle avmaskingene er nemlig spilt inn på forhånd, selv om de for TV-seerne fremstår som om de skjer der og da. I seg selv er ikke det en hemmelighet. Utenlandske medier har omtalt denne vrien mye.

NRK var fristet

Men NRK, som i løpet av året skal sende sesong to, velger imidlertid ikke den enkleste løsningen. Det gjorde de heller ikke i fjor, da det enorme hemmelighetskremmeriet var hyppig spaltestoff.

Prosjektredaktør Jan Egil Ådland i NRK betror til VG at de også var fristet til å legge seg på samme linje.

– I NRK vurderte vi dette helt i starten, men fant tidlig ut at vi ville sende direkte. Ikke bare er det viktig for oss at publikum faktisk kan være med og delta aktivt i gjetteleken, men det gir også en helt egen nerve til programmet, sier han.

– På den andre siden gir live-sendinger egne utfordringer knyttet til logistikk og hemmelighold, men det løste produksjonsselskapet Fremantle på en forbilledlig måte i første sesong, legger han til.

Ådland peker på at Norge var et av de første landene i verden som sendte Maskorama direkte.

– De fleste spiller inn programmene i forkant, klipper dem og sender dem på et senere tidspunkt.

«Norge er fortapt», skrev Aftonbladets kommentator før jul om «Maskorama», som han omtalte som et «underlig supervirus». Samtidig advarte han Sverige mot å bli bitt av basillen – noe som allerede var for sent.

Sverige hadde allerede lagt planer, og TV-seerne presenteres i disse dager før første sesong. Også der lokker programmet haugevis med skuelystne.

– Det et gøy å se at svenskene også elsker «Maskorama», til tross for at kritikere og presse også der var lunkne i forkant. I den tøffe helgekonkurransen med SVT, var «Maskorama» et scoop for TV4, mener NRKs prosjektredaktør.

Når NRK skal sende runde to, sier de ikke noe om. De er også tause om hvor i planleggingsprosessen de er, og om de skal bruke de samme kostymene eller ikke.

«Maskorama» kom nærmest som julekvelden på kjerringa for norske TV-seere da det hadde premiere noen uker før jul. Programmet ble en enorm snakkis, og meningene var delte.

Den elleville kostymekonkurransen har gått sin seiersgang verden rundt i lang tid allerede. Konseptet er opprinnelig koreansk, men en rekke land har laget egne varianter – deriblant USA med «The Masked Singer».

Amerikanerne er for tiden i full sving med runde fem. I sesongpremieren overrasket de med en svært uventet vri. Tidligere denne uken måtte Grandpa Monster forlate konkurransen.