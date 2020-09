FRA WASHINGTON TIL SKAVLAN: SVTs Washington-korrespondent Carina Bergfeldt (40) tar over Skavlan i Sverige til våren. Foto: SVT

Hun blir den nye Skavlan i Sverige

Carina Bergfeldt (40) som overtar sendetiden etter Fredrik Skavlan på SVT i januar neste år når talkshow-stjernen trapper ned og går i pappapermisjon.

Hun er kjent for svenske TV-seere blant annet som Washington-korrespondent for SVT.

– Jeg er svært glad for denne muligheten, skriver Bergfeldt på sin instagram-konto.

I mars det ble kjent at Fredrik Skavlan (53) av hensyn til samboer Maria Bonnevie (46) velger å redusere kraftig i egen jobb. Noe som betyr at talkshowet hans bare skal sendes på høsten de neste to årene.

Men selv om Skavlan ikke skal lede showet på svensk TV, vil det fortsatt bli produsert av Skavlans produksjonsselskap Monkberry.

– Vi har ikke lagt sendeskjema for våren 2021 og kan derfor ikke si noe om hvorvidt vi kommer til å sende dette TV-showet, sier TV 2s pressesjef Jan Petter Dahl til VG.

TRAPPER NED: I de neste to årene skal Fredrik Skavlan bare jobbe på høsten. Foto: Line Møller

– Jeg har et privat dilemma, for jeg lever sammen med en skuespiller. Nå har vi hatt små barn så lenge, og Maria har jobbet mindre enn hun vanligvis gjør. Samtidig er det en tide nå hvor film- og TV-bransjen blomstrer noe helt utrolig, Maria får mange tilbud, og mange av dem involverer reising, fortalte Skavlan til VG den gangen.

Carina Bergfeldt er for tiden fullt opptatt med å forberede dekningen av presidentvalget i USA for SVT, men i januar i år var hun gjest hos Skavlan. På Instagram forteller Bergfeldt om den samtalen hun og talkshow-verten hadde etter sending.

«Han spurte meg om hva jeg skulle gjøre etterpå – jeg mener min siste jobb var i det ovale kontor med Donald Trump. Hva gjør man etter det?»

«Skaffer seg et talkshow, svarte Fredrik Skavlan og så lo vi», skriver hun.

Mens Skavlan har opplevd et stort frafall av seere etter at han for to år siden forlot NRK til fordel for TV 2, har seertallene i Sverige vært stabile på rundt en million seere hver uke.

