HOVEDROLLE: Ellen Pompeo, her på en prisutdeling i Los Angeles for en tid siden, har helt siden første episode i 2005 fylt rollen som Meredith Grey. Foto: O'Connor/AFF-USA.com / AFF

Ellen Pompeo dediserer «Grey’s Anatomy»-sesongen til alle døde helsearbeidere

Tirsdag var skuespillerne i sykehusserien tilbake på jobb for første gang etter at coronapandemien rammet verden.

Nå nettopp

Under et bilde av seg selv og motspiller Richard Flood (38) på Instagram reflekterer Ellen Pompeo (50) over på nytt å kunne iføre seg sykehuskostymet:

«Etter at vi stoppet innspillingen, har 7000 helsearbeidere mistet livet av Covid. Jeg dediserer min 17. sesong til alle som er døde, og til alle som ved et mirakel fortsatt er oppegående. Denne sesongen er for dere», skriver hun.

Den 17. sesongen av «Grey’s Anatomy» tar for seg nettopp coronapandemien.

Pompeo legger til at skuespillerstaben med ydmykhet og en liten dose humor vil forsøke å komme seg gjennom. Hun uttrykker også «en endeløs mengde takknemlighet.

«Jeg håper vi gjør dere stolte», runder hun av.

(Artikkelen fortsetter under videoen)

les også Ellen Pompeo: – Tok et valg om å tjene penger

50-åringen, kjent for den største hovedrollen som Meredith Grey, har 7,9 millioner følgere på Instagram. På bildet er hun og Flood iført munnbind.

Pompeo, som også er medprodusent, er med sine nær 200 millioner kroner i årlig «Grey’s»-inntekt blant verdens best betalte TV-stjerner. I 2018 sjokkerte hun fansen med å varsle at enden på TV-serien kunne vøre nær.

TV-seerne er vant med å se «Grey’s Anatomy»-stjernene med munnbind. Noe som blir påfallende i den kommende sesongen, er at det nødvendigvis blir mindre intime og dampende scener fra sykehuskulissene.

– Det vil bli mindre kyssing på TV neste sesong, uttalte produsent Krista Vernoff (46) for en måned siden, og siktet til smitterestriksjoner under innspillingen.

Lest? Denne serien bruker oppblåsbare dukker og ekte kjærester

I Norge er vises «Grey’s Anatomy» på TV 2, TV 2 Livsstil og Sumo.

Flere rampelysnyheter på VGTV:

Publisert: 09.09.20 kl. 19:43

Les også