BAK MASKEN: Herman Flesvig (28) har tatt på seg uniformen igjen og lagd ti nye episoder av NRK-serien «Førstegangstjenesten». Foto: Maud Lervik, VG

Herman Flesvig om suksessen: – Det har vært litt skummelt

MARIENLYST (VG) Komikeren har satt seerrekord på NRK. Samtidig har han måttet tåle kritikk for fremstillingen av Haugenstua. – Det går inn på meg.

– Det har skjedd mye i 2020, sier Herman Flesvig (28) når VG møter ham.

I januar satte han seerrekord med to pilotepisoder av humorserien «Førstegangstjenesten». Nå er ti nye episoder klare etter tre uker innspilling i mai. Fem av dem slippes fredag.

– Jeg var litt nervøs for om jeg hadde glemt hvordan de ulike karakterene snakket før innspilling. Jeg måtte se gjennom en tidligere episode for å slappe av, sier Flesvig.

I videoen under kan du se hvordan Flesvig finner inspirasjon til karakterene:

Hadde ikke lyst til å vise det

– Jeg vet hvordan kroppen og hodet fungerer, og jeg får alltid nerver før en premiere. Det er skummelt, og man føler seg ganske naken, sier Flesvig.

Da komikeren hadde hatt premiere på de to første episodene, ringte han faren og beklaget.

– Jeg ringe pappa og sa: «Det blir som det blir. Jeg beklager, og jeg tror ikke dette kommer til å bli sett». Jeg hadde ikke lyst til å vise det til ham.

– Pappa er før og fremst far, så kritiker. Han syntes det var bra, og jeg tror han ble ganske stolt. Jeg vet han synes det var morsomt.

Norges Tom Cruise

Komikeren spiller flere karakterer i serien han selv har skapt. I de nye episodene har han valgt å gjøre sine egne stunt. Han lover flere karakterer og bedre historier.

– Jeg er veldig fornøyd med at jeg har gjort stuntene selv. Innspilling ble intens og veldig gøy, sier Flesvig.

– Er du på vei til å bli Norges Brad Pitt?

– Jeg vil heller si Tom Cruise, fordi vi er omtrent like høye. Når jeg først er så selvopptatt og spiller alt selv, så kan jeg gjøre stuntene også, sier han.

STRESS: Komiker Herman Flesvig synes det er stressende å vite at publikum skal dømme fortsettelsen av seriesuksessen. Foto: Maud Lervik, VG

Skummelt med suksess

– Vi har prøvd å gjøre det vi synes er morsomt og det vi føler er riktig, uten å ta for mye hensyn til at folk skal like det. Så lenge vi liker det vi gjør, jeg tror det er bra.

Komikeren sier han er stresset før premieren.

– Det er veldig skummelt. Etter at det ble seerrekord på NRK, begynte jeg fast med bleier. Jeg blir så nervøs av sånt. Vi tenkte ikke det skulle ta så av i det hele tatt, sier Flesvig.

– Hva er skummelt?

– Forventningene. Jeg kommer til å koble helt av før premieren. Hvis jeg kunne dratt til utlandet, så hadde jeg gjort det. Det er gøy når vi filmer og er kreative, men nå har jeg gjort jobben min. Jeg trenger ikke jeg være med på resten, sier han.

Flere kjente navn

Flesvig har fått håndplukke skuespillere til de nye episodene. Flere kjente fjes dukker opp, blant annet Kristofer Hivju og Bård Tufte Johansen.

– Det har vært litt skummelt, særlig at de skulle lese gjennom det vi hadde skrevet. Det er jo mine barnslige tanker, og dette er folk jeg ser opp til. Flere ganger tenkte jeg: «Nå kan dere gå tilbake til den ordentlige jobben deres. Dere skal få slippe å leke med oss», sier Flesvig.

Lege og komiker Jonas Kinge Bergland gjør også et comeback. Flesvig har kjent han i flere år.

– Han var barnevakten min da jeg var liten. Jeg så veldig opp til ham da han begynte med standup. Jeg har alltid sett opp til ham når det kommer til humor.

TRIO: Karakterene som Herman Flesvig spiller i de første episodene av «Førstegangstjenesten» er med videre, men det er også gjort plass til nye. Foto: Maud Lervik, VG

– Hater å såre folk

Tidligere i år gikk rapperen Britz (25) ut mot måten Herman Flesvig fremstiller folk fra Haugenstua i Oslo på, gjennom karakteren «Ola Halvorsen». Dette synes Flesvig var vanskelig.

– Det går inn på meg. Jeg er konfliktsky og hater å såre folk. Jeg har aldri hatt som intensjonen å såre eller krenke noen når jeg driver med humor.

– Når man kommer på et visst nivå, og det er så mange som ser og mener noe om det du lager. Det er en noe jeg jobber med, og som jeg synes kan være krevende, sier Flesvig.

– Blir du nervøs av kritikk?

– Det spørs jo litt hva slags kritikk det er. Men du kan egentlig sitere meg på at all slags kritikk gjør meg nervøs, når jeg tenker meg om.

I videoen under kan du se hva rapperen Britz sa om Flesvig-karakteren.

Spontant skuespill

Komikeren og serieskaperen lover mer historie og dybde i karakterene i de nye episodene. Under innspillingen var det planlagt tid til at skuespillerne kunne improvisere i scener og karakteren.

Produksjonen fikk ekstra tid til å pirke på manuset til serien da innspillingen ble coronautsatt i vår.

– Vi har alltid manus, men vi kjørte litt improvisasjon mot slutten. Det tror jeg ikke man kommer unna når man mater meg med energidrikk, og vi må spille inn scener på natten, sier Flesvig.

– Hvor mye impro kommer med?

– Overraskende mye. Det er en god blanding av manus og spontant skuespill i de ferdige episodene, sier Flesvig.

