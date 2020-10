TV-SKREKK: Victoria Pedretti (t.v.) i rollen som Dani og motspiller Amelia Eve som Jamie i «The Haunting of Bly Manor». Foto: NETFLIX

Grøsser-aktuelle Victoria Pedretti: − Var ingen stjerneelev

I løpet av kort tid har livet til Victoria Pedretti (25) blitt snudd på hodet.

Alle som har sett grøsserserien «The Haunting of Hill House» fra 2018 og den ferske oppfølgeren «The Haunting of Bly Manor» på Netflix, er godt kjent med den unge skuespilleren.

Den siste uken har serien vært blant norske Netflix-seeres førstevalg.

Men det ikke alle vet, er at det kun er tre år siden Pedretti tok bachelor i drama på Carnegie Mellon-universitetet hjemme i Pittsburgh i Pennsylvania – og like få år siden hun jobbet kveldsvakter i det lokale supermarkedet.

– Jeg prøver å ta alt som det kommer og minne meg selv på at dette virkelig er mitt eget liv, og at jeg ikke har blitt sendt gjennom ulike universer, sier hun spøkefullt i et intervju med Post Gazette.

– Dette er vel egentlig over all fatteevne, sier hun om den retningen livet har tatt etter at hun trådte sine barnesko i småbyen Squirrel Hill.

TV-STJERNE: Victoria Pedretti på premieren til «The Haunting of Hill House» i Los Angeles i 2018. Foto: O'Connor / AFF

25-åringen røper at det ikke lå i kortene at hun skulle oppleve så stor medvind karrieremessig så fort. På Universitetet måtte hun anstrenge seg for både å bli sett og hørt.

– Jeg var ingen stjerneelev, forklarer Pedretti.

Desto viktigere ble det for den unge dramastudenten å stå opp for seg selv.

– Det at andre ikke verdsetter deg eller ser verdien av den du er og potensialet ditt, skal ikke gjøre at man får lave tanker om seg selv.

Pedretti har tidligere betrodd i et intervju med Cosmpolitan at hun nesten hadde gitt opp håpet om å kunne leve av å være skuespiller etter studiene i 2017, fordi lommeboken nærmest var skrapt. Hun vurderte å finne seg en «vanlig» jobb da Netflix plutselig tok kontakt.

FASADE: Victoria Pedretti som Dani sammen med motspiller Roby Attal (t.h.), han i rollen som hennes forlovede Edmund. Foto: NETFLIX

Det ble vendepunktet. Suksessen startet med rollen som voksne Eleanor «Nell» Crain i «The Haunting of Hill House». Og nå figurerer hun som den hardt prøvede au pairen Danielle «Dani» Clayton i «The Haunting of Bly Manor».

– Denne sesongen er veldig annerledes, men den har samme hjerte og essens, mener Pedretti, som det siste året har flyttet permanent fra Pennsylvania til filmstjernebyen Los Angeles. Nå gjelder det nemlig å smi mens jernet er varmt.

Kinopublikum så Pedretti i en mindre rolle som Manson-tilhenger i Oscar-belønnede «Once Upon a Time ... in Hollywood». TV-seerne kjenner henne også godt fra andre sesong av thrilleren «You» på Netflix – hvor hun også dukker opp på rollelisten i sesong tre.

Styrer unna sosiale medier

Man skulle kanskje tro at Pedretti ville la seg friste til å skryte av egne meritter og oppturer i egne kanaler, som så mange andre stjerner, men den gang ei.

Noen Twitter-konto har hun ikke, og selv om hun har over 1,2 følgere på Instagram, har hun til gode å poste bilder der. Kun en gang iblant poster hun «stories».

– Bare fordi jeg er å se i filmer, så betyr ikke det at du må høre på meg eller vite noe som helst om mitt liv, sier hun i avisintervjuet.

GJØR REPRISE: Victoria Pedretti med motspiller Oliver Jackson-Cohen, som spilte hennes tvillingbror Luke Crain i «The Haunting of Hill House». Også han er med i ny rolle i oppfølgeren – i likhet med flere av de andre skuespillerne. Foto: Rachel Murray / GETTY IMAGES

Pedretti mener det følger med et svært stort ansvar når kjendiser ved å legge ut mye om seg selv trygler om å bli lagt merke til og fokusert på.

– Det er noe jeg selv ville tatt veldig på alvor. Jeg vil bare være en dedikert skuespiller og vokse i jobben.

Spoiler-advarsel

Det har heller ikke lykkes amerikanske medier å få Pedretti til å røpe om hun har kjæreste eller ikke. Om du ikke vil vite hvordan det går med rollefigurens kjærlighetsliv i «The Haunting of Bly Manor», må du ikke lese videre.

I serien sliter nemlig Dani med følelsene rundt egen legning – etter et opprivende oppgjør med sin mannlige eksforlovede. Hun forelsker seg nå i den kvinnelige gartnere Jamie, spilt av Amelia Eve (25).

I et intervju med cheatsheet.com (Advarsel: Denne artikkelen røper hvordan serien ender) sier Pedretti at hun hadde en følelse av at rollefiguren Nell i «The Haunting of Hill House» heller ikke var heterofil.

– Jeg tenkte alltid at Nell egentlig var skeiv, trolig var hun det. Du vet, selv om hun giftet seg med en mann, så trenger ikke det bety at hun ... Ikke sant? Uansett trenger vi ikke spekulere, for det er irrelevant, sier skuespilleren.

VG omtalte i sommer en annen Netflix-hovedrolleinnehaver med brå berømmelse. Før Michele Morrone (29) fikk rollen som gangster i den kontroversielle filmen «365 Days», livnærte han seg som gartner.

Publisert: 21.10.20 kl. 20:27

