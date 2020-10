FORLOVET: Lisa Anckermann og Henrik Elvejord Borg. Foto: Privat

Henrik Elvejord Borg har fridd og fått ja

«Ex on the Beach»-profilen deler på Instagram at han har fridd til sin svenske influencer-kjæreste Lisa Anckermann.

Oppdatert nå nettopp

Lørdag formiddag deler Borg nyheten med sine nær 77.000 følgere med et obilde av paret. Der viser hun fram ringen, og han skriver «Hun sa ja!!!! Jeg skal gifte meg med min beste venn.»

Borg, også kjent som «Blodprinsen», ble kjent etter at han deltok i realityserien «Ex on The Beach».

Anckermann er en svensk kjendisstylist og Youtuber og leder den svenske versjonen av «Studio Paradise».

Hun deler også nyheten på sin Instagram.

– For to år siden så jeg Henrik Borg på TV og i går ble han min for resten av livet, skriver hun, og forteller at frieriet ble fanget på film.

Det var i april TV 2 avslørte nyheten om at Borg, som tidligere var kjæreste med skuespiller Ulrikke Falch, hadde funnet kjærligheten på ny med den svenske profilen etter en ferietur til Marokko.

– Jeg har aldri vært så lykkelig! sa han til VG da.

I 2018 skrev Borg boken «Text on the Beach».

«Ex on the Beach»-Henrik om reaksjonene på boken: - Opplever at de prøver å skremme meg

Saken oppdateres

Publisert: 18.10.20 kl. 11:17 Oppdatert: 18.10.20 kl. 11:37

Les også