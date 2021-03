EKSPAR: Scott Disick og Sofia Richie på et arrangement i Los Angeles i 2019. Foto: Presley Ann / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Scott Disick hevder han måtte velge mellom Sofia og Kourtney

Scott Disick (37) forklarer på TV hvorfor det tok slutt med ham og modellen Sofia Richie (22) i fjor.

Av Catherine Gonsholt Ighanian

Publisert: Nå nettopp

I denne ukens sesongpremiere på «Keeping Up With The Kardashians» på E!, den aller siste runden av totalt 20, letter Scott på sløret om hva som skjedde da han og 14 år yngre Sofia brøt med hverandre etter å ha vært kjærester i tre år.

I en samtale med Kim og Khloe Kardashian opplyser Scott ifølge People at Sofia ga ham et ultimatum. Han hevder at Sofia ba ham velge mellom henne eller ekssamboeren, Kourtney Kardashian (41), som han har tre barn med i alderen seks til 11 år.

les også Slutt for «Keeping Up with the Kardashians» i 2021

Før dette angivelige ultimatumet ble gitt, hadde Scott og Sofia en pause. Uenighetene skal i hovedsak ha dreid seg om at han ikke prioriterte henne nok. De ble imidlertid sammen igjen, men forsøket på gjenforening mislyktes.

– Jeg tenkte at jeg ville gi forholdet en sjanse og sørge for at jeg prioriterte henne mer. Men selv da jeg gjorde det, føltes det som om hun ville dytte Kourtney ut, sier Scott på TV.

EKSSAMBOEREN: Scott Disick og Kourtney kardashian på hans bursdagsfeiring i Las Vegas i 2015. Foto: JPA / AFF

Selv om Scott og Kourtney avsluttet sitt ni år lange og turbulente forhold i 2015, har de hatt en svært god dialog. Derfor har Disick også hele tiden vært et fast innslag i Kardashian-familiens realityserie.

Men dette vennskapet skal altså ha blitt for vanskelig for Sofia å forholde seg til.

– Hun sa at hun ikke ville jeg skulle tilbringe så mye tid med Kourtney. Og så kom hun bokstavelig talt med et ultimatum. «Velg meg eller Kourtney».

Scott skal da ha forklart Sofia at Kourtney og barna er en enhet, og at han ikke kunne fatte hvordan kjæresten kunne sette et sånt krav.

– Det ble helt umulig å fortsette dette forholdet, sier Scott i episoden.

les også Kourtney Kardashian med romantisk Instagram-bilde

Sofia Richie har ikke uttalt seg om eksens påstander.

37-åringen presiserer overfor Kourtneys søstre at han aldri noensinne kommer til å kutte kontakten med Kourtney. Han sier også at når den «rette personen dukker opp», enten for ham eller Kourtney, så vil det tette båndet mellom to som har tre barn sammen, bare være et pluss for den som kommer inn i bildet.

Kjendisdøtre

Om de allerede får testet ut det i praksis, vites ikke. Men både Kourtney og Scott har nye forhold på gang.

Kourtney har den siste tiden datet trommeslageren Travis Barker (45) fra Blink 182. Scott på sin side er blitt avbildet hånd i hånd med det som ifølge People er hans nye modellflamme, Amelia Gray Hamlin (19).

Scott har det med å velge kjærester som har celebre foreldre. Kourtney Kardashian er datter til Kris Jenner (64) og avdøde Robert Kardashian, mens Sofia er datter til popveteranen Lionel Richie (71). Amelia Hamlin er datter til skuespillerne Harry Hamlin (69) og Lisa Rinna (57).