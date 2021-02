OMSTRIDT EKSPERT: Per Sundnes. Foto: Helge Mikalsen, VG

NRK får kritikk fra Lotteritilsynet for bruk av Betsson-profil Per Sundnes

Tilsynet ser ikke blidt på NRKs samarbeid med spillselskapets Melodi Grand Prix-ekspert Per Sundnes. – Svært uheldig, mener direktør Atle Hamar. NRKs underholdningsredaktør sier han skjønner problematikken.

Av Thomas Talseth

Publisert: Nå nettopp

Betsson er et av flere utenlandske spillselskaper som over lengre tid har vært under Lotteritilsynets lupe, for virksomhet uten tillatelse i Norge.

Fra 1. januar i år ble lovverket for slike selskaper ytterligere tilstrammet, med forbud mot TV-reklame. Men det er ikke bare på reklamebasert TV at spillselskapene promoterer sin virksomhet.

Ifølge Lotteritilsynet får de også anledning til det når en profil som Per Sundnes (52) figurerer på NRKs sendeflater.

Sundnes var i en årrekke TV-kommentator og musikalsk trådtrekker for NRK i Melodi Grand Prix-øyemed.

I MGP- og Eurovision Song Contest-kontekst, dukket Sundnes senest opp som paneldeltager i programserien «Adresse Europa» våren 2020. Siden 2019 har Sundnes imidlertid også vært MGP-ekspert for Betsson.

Spillselskapet omtaler ham som «Betssons Melodi Grand Prix-ekspert», og fra 15. januar i år har de publisert syv podkast-episoder av «Melodi Grand Per» i samarbeid med Sundnes.

– Bekymrer oss

52-åringen benyttes jevnlig som åpen kilde i MGP-saker i små og store norske medier, også i VG.

I nyhetsarkivtjenesten Retriever er det så langt i 2021 registrert over 20 tilfeller i norske medier hvor Sundnes figurerer som Betssons MGP-ekspert eller blir sitert i forbindelse med Betsson-tall knyttet til låtkonkurransen.

Lotteritilsynets direktør Atle Hamar minner om at Betsson ikke har tillatelse til å tilby eller markedsføre pengespill i Norge.

– Lotteritilsynet ser det derfor som svært uheldig at NRK lar profilerte frilansere bruke ekspertkompetansen sin for et spillselskap som ikke har tillatelse, sier Hamar til VG.

KRITISK: Lotteritilsynets direktør Atle Hamar. Foto: Ned Alley/NTB

Direktøren mener at mange spillere ikke kjenner risikoen ved å spille hos aktører som Betsson, og dermed kan utvikle spilleproblemer og få store økonomiske problemer.

– Derfor bekymrer det oss at NRK er med på å legitimere aktiviteten til slike selskaper, dersom de lar programprofiler samarbeide med slike selskaper.

– Hvorfor skal Lotteritilsynet legge seg borti hva NRK driver med?

– Vi må jo følge med. Vi har et veldig klart mandat fra Stortinget og Regjeringen, om at vi skal ivareta det lovlige markedet i Norge.

– Ikke innsikt

Per Sundnes opplyser til VG via sms at han lar sin manager Erland Bakke uttale seg på hans vegne i denne saken.

Bakke skriver i en e-post til VG at han selv har vært i kontakt med Lotteritilsynet, og påpeker at tilsynet ikke har åpnet tilsynssak tilknyttet Sundnes og Betsson.

– Lotteritilsynet har derfor ikke innsikt i denne saken og hvorvidt de mener det bryter noen av deres retningslinjer eller ikke, noe jeg anser at Pers deltagelse ikke gjør, skriver Bakke.

Hamar bekrefter at Lotteritilsynet ikke har gjennomført noe tilsyn hvor de tar stilling til om det er begått brudd på regelverket.

– Men det er jo veldig komplementær og lik tematikk som det har vært i mange andre saker, sier han.

Celebert selskap

Per Sundnes er langt fra den første norske kjendisen som samarbeider med Betsson.

Blant de største profilene selskapet tidligere har knyttet til seg finner man Tone Damli, Aylar Lie og John Arne Riise.

– Vi har veldig ofte hatt informative tiltak mot dem det gjelder. Det er vår rolle å ta tak i alle aktører, enten de er utenfor eller innenfor Norges grenser, og gjøre dem oppmerksomme, sier Atle Hamar.

Sundnes-manager Bakke påpeker at Lotteritilsynet er satt til å beskytte det statlige spillmonopolet, Norsk Tipping.

– Således vil de antagelig synes alle samarbeid med andre aktører er kritikkverdig. Hvis direktøren i Lotteritilsynet virkelig er opptatt av spillavhengighet, burde han ta kontakt med Kulturdepartementet og foreslå nedleggelse av Norsk Tipping, som vel er den aktøren som fortsatt skaper flest spillavhengige i Norge. Det er viktig å presisere at det ikke er ulovlig for nordmenn å spille på utenlandske spillselskap, skriver han.

TIDLIGERE PROFIL: Fotballstjernen John Arne Riise (t.h.) var «ambassadør» for Betsson i syv år. Her sammen med sin (og Per Sundnes’) manager Erland Bakke. Foto: Jørgen Braastad

Kim Rud Petersen, talsmann for Betsson, skriver i en e-post til VG at Lotteritilsynets direktør er «politisk forpliktet» til å uttale det han gjør her.

– Men det faller jo på steingrunn at han påstår at ansvarligheten hos utenlandsregulerte selskaper er dårligere enn hos norske. Betsson er for eksempel regulert av et tosifret antall tilsyn gjennom våre mange lisenser for spill, og om Hamar påstår at Lotteritilsynet i Norge gjør jobben bedre enn tilsyn i de aller fleste andre land i Europa, så ham om det.

På spørsmål om hvordan Betssons arbeidsavtale med Sundnes er, svarer Petersen at Sundnes er «en leverandør av redaksjonelt innhold til våre mange innholdsflater».

– Kan ikke godkjenne

NRKs underholdningsredaktør Charlo Halvorsen sier til VG at de ikke anser tilknytningen til Betsson som problematisk opp mot det Sundnes nå gjør på fast basis for NRK: Et ukentlig radioprogram for NRK Klassisk.

På oppdrag fra samme NRK-avdeling hadde Sundnes en adventsserie på TV i desember.

– Vi har vel vurdert at det er såpass lite relevant sammenheng at det går greit. Avstanden mellom Betsson og NRK Klassisk er såpass stor, sier Halvorsen.

UNDERHOLDNINGSREDAKTØR: Charlo Halvorsen i NRK. Foto: Håkon Mosvold Larsen/NTB

NRK-redaktøren sier han forstår at det blir oppmerksomhet rundt NRK-profiler som jobber med spillselskaper uten tillatelse i Norge.

– Jeg skjønner problematikken, men det er altså vår vurdering at det er greit i dette tilfellet.

– Ble Sundnes’ samarbeid med Betsson i sin tid godkjent i forkant av NRK?

– Ikke i form av noe godkjennelse, nettopp fordi han ikke er fast ansatt hos oss. Vi kan ikke godkjenne alle avtaler med folk vi bruker sporadisk her og der.

– Avklart på forhånd

Sundnes-manager Erland Bakke har ikke besvart VGs spørsmål om hvem i NRK som godkjente videre samarbeid med Sundnes parallelt med hans arbeid for Betsson, eller når dette skjedde.

– Alle avtaler knyttet til MGP med andre aktører enn NRK har alltid blitt avklart på forhånd med NRK Underholdning, skriver Bakke.

– Hvis NRK, som har avtaler med mange frilansere med betydelig større avtaler med spillselskaper, ønsker å begrense dette, vil Per være lojal til NRK og følge deres retningslinjer.

Erland Bakke skriver til VG at Sundnes’ engasjement hos NRK nå for tiden er to timer i uken.

– Så får andre vurdere om Per er en profilert NRK-profil eller ikke.

NRKJ: Gjelder også frilansere

I NRKs etikkhåndbok har statskanalen lagt egne kommentarer og retningslinjer til visse punkter av Vær varsom-plakaten.

En av disse sier at NRKs redaksjonelle medarbeidere ikke kan drive salgsfremmende aktiviteter for andre.

I 2015 ble det presisert at de etiske reglene også gjelder frilansere og midlertidig ansatte.

Dette understrekes av Rolf Johansen, leder i Norsk Journalistlag i NRK.

– NRKs troverdighet hos publikum er helt avgjørende for NRKs eksistens, sier Johansen, som uttaler seg på generelt grunnlag.

– Hvis du oppfattes utad som et «NRK-menneske» skal de samme reglene gjelde, enten du er frilans eller fast ansatt, konstaterer NRKJ-lederen.

– Må snakke om

Charlo Halvorsen sier imidlertid at disse paragrafene primært gjelder for fast ansatte.

– Men dette ble jo skjerpet i 2015, til også å gjelde frilansere?

– Vi praktiserer ikke det så strengt. Tar vi inn en skuespiller, komiker, en som har sitt virke helt andre steder enn oss, så har ikke vi noen myndighet til å nekte folk å gjøre andre ting for andre oppdragsgivere.

Halvorsen sier han tror Sundnes vil bli benyttet av NRK i MGP/ESC-kontekst i fremtiden. I så fall vil Betsson-samarbeidet ifølge redaktøren bli et tema.

– Hvis det blir aktuelt, er det åpenbart noe vi må snakke om

– Kan man være MGP/ESC-ekspert for Betsson og NRK samtidig?

– Det er i hvert fall en problemstilling vi må gå inn i, men vi har ikke gjort det nå, for det har ikke vært aktuelt foreløpig.

Sundnes var imidlertid paneldeltager i NRKs ESC-oppvarmingsprogrammer «Adresse Tel Aviv» våren 2019 og «Adresse Europa» våren 2020. Begge disse årene var han MGP-ekspert for Betsson.

– Det var nok en vurdering vi hadde, antagelig ikke veldig dyptgripende, sier Halvorsen.

– Men frilansere har oppdrag mange steder og gjør også reklame mange steder. Den tilknytningen er generelt problematisk, men også vanskelig å unngå.

Ifølge Halvorsen har NRK foreløpig ikke valgt ut paneldeltagere til kommende vårs «Adresse»-programmer.

Kritiserer VG

Sundnes-manager Bakke mener for øvrig det er kritikkverdig at VG lager denne saken, og viser til at Morten Ramm og Rasmus Wold, som står bak VG-podkastene «Må på behandling» og «Topp 3 med Mads og Rasmus», også har vært tilknyttet spillselskap.

– Jeg oppfatter at Lotteritilsynet syntes det er vel så uheldig av VG å representere profiler som Ramm og andre og at VG tjener penger gjennom sine profiler som mottar honorar fra spillselskap, skriver han.

– Det fremstår kritikkverdig av VG, som eier sitt eget management (MaxSocial som sitter i samme bygg som redaksjonen til VG), hvor de tjener penger på avtaler deres profiler har, at VG velger å kontakte NRK om en problemstilling de selv er midt inne i, mener Bakke.

VGTVs redaktør Rolf Sønstelie svarer slik:

– Wold og Ramm er ikke tilknyttet noen utenlandske spillselskap nå. VGs regler sier at ingen profiler i MaxSocial, som er heleid av VGTV AS, kan være tilknyttet utenlandske spillselskaper når de opptrer i VGs kanaler.