«THE BACHELOR»: Colton Underwood dukket har figurert i realitykonseptet siden 2014. Foto: Gary Gerard Hamilton / AP

«Ungkaren» Colton Underwood står frem som homofil

Colton Underwood (29) kommer ut av skapet – og sier unnskyld til alle kvinnene han møtte under TV-innspillingene.

Av Catherine Gonsholt Ighanian

Publisert: Nå nettopp

I et intervju med Robin Roberts på «Good Morning America» onsdag, betror realitykjendisen at han er homofil.

– Jeg har rømt fra meg selv i lang tid, og jeg har hatet med selv, sier 29-åringen, som først dukket opp som frier i amerikanske «The Bachelorette (Ungkarskvinnen)» i 2014.

Deretter deltok han i «The Bachelor In Paradise», før han i 2018 ble tilbudt selv å være hovedtrekkplaster «Ungkaren».

Nådde bunnen

Nå forteller realitykjendisen at han først tidligere i år erkjente for seg selv hvor landet ligger, og at han siden har brukt tid på å fordøye det.

– Neste skritt i prosessen er å la andre mennesker få vite det, sier Underwood.

Allerede som seksåring skal Underwood ha følt seg «annerledes». Men han var langt ned i kjelleren før han innså at sannheten måtte frem.

– Jeg hadde kommet til et punkt der jeg heller ville dø enn å si at jeg var homofil, sier den tidligere NFL-spilleren i TV-intervjuet.

EKSPAR: Cassie Randolph og Colton Underwood på TV våren 2019. Foto: Eugene Gologursky / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

29-åringen skal ha vært så deprimert at han vurderte å ta sitt eget liv.

– Jeg hadde et øyeblikk der jeg våknet en morgen i Los Angeles og ikke trodde at jeg faktisk skulle våkne. Min intensjon var ikke å våkne. Det var nok det som ble den store vekkeren, mener Underwood.

I dag føler han seg lykkeligere enn noensinne og sier han er i sin beste livsfase.

Sier unnskyld

Han føler likevel for å beklage overfor alle kvinnene han har hatt med å gjøre i «The Bachelor»-sammenheng.

– Om jeg angrer på at jeg var med? Om jeg angrer på at jeg håndterte det på denne måten? Ja, det gjør jeg. Jeg skulle ønske at jeg ikke hadde dratt andre mennesker inn i dette rotet mens jeg forsøkte å finne ut hvem jeg var.

Selv om han sier unnskyld, ønsker han å takke kvinnene.

– Uten dem og «The Bachelor»-universet vet jeg ikke om jeg noen gang hadde kommet ut.

Forholdet til Cassie Randolph (25), som han møtte under TV-innspillingen, var av og på før det tok slutt for godt i fjor. Bruddet var av det svært betente slaget, med politianmeldelse fra hennes side – men som senere ble trukket tilbake.