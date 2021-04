FORNEDRENDE: Jennifer Paatere og Annie Dahlberg sier til svenske medier at de opplevde det fornedrende å ikke få lov til å snakke om det som skjedde. Foto: Skjermdump

Kritisk til munnkurv etter påstått overgrep på «Paradise Hotel»

De to svenske «Paradise Hotel»-deltagerne Jennifer Paatere og Annie Dahlberg sier de ikke fikk lov til å snakke om overgrepene de skal ha blitt utsatt for under innspillingen av realityserien i fjor høst.

Av Jørn Pettersen

Publisert: Nå nettopp

Det skriver både Aftonbladet og Expressen.

– Det opplevdes fornedrende at vi ikke fikk lov til å si noe om dette selv, sier Annie Dahlberg.

Hun sikter til programmet «Studio Paradise», hvor deltagerne snakker om det som skjedde i den aktuelle episoden.

les også Anklager realitydeltager for overgrep i svenske «Paradise Hotel»

– Vi ville gjerne snakke om noe av det som var klippet bort, sier Paatere.

«Studio Paradise» ble spilt inn på mandag. Ifølge Aftonbladet var årsaken til at Paatere og Dahlberg ikke fikk anledning til å snakke om det som skjedde under innspillingen, var at Toby Johnson som skal ha utført overgrepene, ikke var til stede og dermed heller ikke kunne forsvare seg.

– Det har aldri vært vår intensjon å sette munnkurv på noen og vi forsøker å håndtere denne situasjonen så respektfullt som mulig. Vi vil selvfølgelig at kvinnene skal ha en opplevelse av at vi og produksjonen støtter dem. Om de har en opplevelse av noe annet, er det svært beklagelig. Vi vil i så fall gjøre vårt ytterste for å rette opp det og hjelpe dem på alle mulige måter, sier pressesjef Susanne Nylén i NENT til Aftonbladet.

Sammen med Jennifer Paatere og Annie Dahlberg har NENT gått til politianmeldelse av Toby Johnson. Hele sesongen av «Paradise Hotel» er også fjernet fra strømmetjenesten til Nent.

POLITIANMELDT: Toby Johnson er nå politianmeldt av både de to kvinnene og TV-selskapet NENT etter det som skjedde under innspillingen av «Paradise Hotel».

I en oppdatering på Instagram som blant andre Aftonbladet refererte tirsdag skriver Johnson:

les også Reagerer på «Paradise Hotel»-innspilling: – En loddrett langfinger til hele dugnaden

«Jeg beklager. Jeg vet at min oppførsel er forferdelig, uansvarlig og jeg har følt meg som en dritt hver eneste dag etterpå. Etter det har jeg jobbet med meg selv, min oppførsel og min bruk av rusmidler (jeg har vært helt rusfri de siste fire månedene). Det er alt jeg kan gjøre – jeg kan ikke skru tiden tilbake og endre på det som skjedde uansett hvor mye jeg skulle ønske at jeg kunne det. Men jeg kan love meg selv å bli et bedre menneske og det gjør jeg hver eneste dag».

les også Isabelle Eriksen etter fengselsdommen: – Ventet det verste

Etter innspillingen av det aktuelle programmet ble Johnson sendt hjem etter «gjentatte regelbrudd». I programmet beklaget han også det som skjedde:

– Jeg er forferdelig lei meg og har oppført meg som en idiot. Til Annie og Jennifer vil jeg virkelig be om unnskyldning, sa Johnson.

Programlederen Nicole Falciani skriver på sin instagramkonto at produksjonen burde ha grepet inn tidligere.

– Jentenes sikkerhet i huset kommer alltid til å være det viktigste for meg som feminist. Å gjøre noe mot en annen persons vilje er aldri greit. Det er viktig at en slik oppførselfår konsekvenser som i dette tilfellet, skriver Falciani.

Den svenske advokaten Ingela Hessius sier til Expressen at filmet materiale kan være viktig bevismateriale i en eventuell rettssak.

– Dersom det som vises er et mulig overgrep kan også påtalemyndigheten ta initiativ til at saken etterforskes, sier Hessius.