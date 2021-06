GODT I GANG: NRK er godt i gang med innspillingen av «Mesternes mester» 2022. Her er programleder Aksel Lund Svindal i samtale med Øystein «Pølsa» Pettersen på en av de første innspillingsdagene på Justøya i Kristiansand kommune. Foto: JARLE R. MARTINSEN

Slik «sponser» kommuner «Mesternes mester»-innspillingen

Mens det er nær totalforbud å sponse NRK-produksjoner, stopper ikke det norske kommuner fra å bidra økonomisk til «Mesternes mester»-innspillingen.

Av Jørn Pettersen

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

I disse dager spilles «Mesternes mester» inn på Sørlandet med Aksel Lund Svindal som programleder for første gang. Både Kristiansand kommune og Lillesand kommune bidrar med fysiske og økonomiske ressurser til produksjonen av NRK-programmet. Tidligere har også Arendal bidratt økonomisk til innspillingen.

– Det er et arbeid vi i stor grad må gjøre uansett hvem som henvender seg, enten det gjelder behandling av tillatelser, vertskapsrolle, eller lignende. Hva som blir total kostnad er ikke endelig avklart da dette ikke er ferdig, sier næringssjef Geir Askvik Haugum i Kristiansand kommune.

Han opplyser likevel at kommunen har valgt å bidra med inntil 50.000 kroner til Velforeningen Odderøyas venner til dugnad i forbindelse med tilrettelegging til innspillingen.

– Dette er penger til et godt tiltak og billigere for kommunen enn om vi skulle brukt våre egne folk til å gjøre denne jobben, sier Haugum.

MEDIETILSYNET: Hanne Nistad Sekkelsten, direktør for juridisk og regulatorisk avdeling i Medietilsynet. Foto: Thomas Ekstrom

Ifølge regelverket fra Medietilsynet kan ikke NRK motta bidrag i form av sponsing. Det er noen få unntak for idrettsarrangement eller når programmene sendes til flere land eller er av samfunnsmessig og kulturell betydning. NRK kan også motta bidrag fra sponsorer til produksjon av undervisningsprogram som ikke er rettet mot barn og unge. Produktplassering er forbudt.

– NRK har strengere regler enn kommersielle kringkastere når det gjelder mulighet for sponsing av program, bekrefter direktør for juridisk og regulatorisk avdeling i Medietilsynet, Hanne Nistad Sekkelsten.

Hun ønsker ikke å kommentere om NRK bryter reglene når de tillater økonomiske bidrag fra norske kommuner.

– For å uttale oss om denne konkrete saken, må vi ha gjort en grundig vurdering av programmet, og av eventuelle avtaler, noe vi ikke har per i dag, sier Sekkelsten.

NRKs prosjektredaktør for «Mesternes mester», Pia Basberg, understreker at statskanalen ikke driver med sponsing – selv om kommuner bidrar økonomisk til innspillingen.

– Kommunene er svært gode sparringpartnere og tilretteleggere for oss. Det er ikke noe tvil om at vi er svært avhengige av et tett samarbeid med dem. Vi må jo blant annet søke om tillatelse til å filme på de forskjellige stedene, sier Basberg.

PROSJEKTREDAKTØR: – Helt normalt, lovlig og innenfor regelverket, sier Pia Basberg i NRK. Foto: NRK

Arendal kommune som var vertskap for innspillingen av «Mesternes mester» i fjor brukte rundt 100.000 kroner på innspillingen av «Mesternes mester». Lønnskostnader inkludert. En ansatt i næringsavdelingen i kommunen var også satt av til å bistå produksjonen under innspillingen. Pengene ble tatt fra et næringsfond.

– Vi betalte også deler av leien for huset hvor de utslåtte deltagerne bodde. Det var avtale vi gjorde med produksjonsselskapet Rubicon. Det kostet i størrelsesorden 50–60.000 kroner – og er en del av våre totalkostnader på 100.000 kroner, opplyser kommunens næringssjef Kåre Andersen til VG.

– Det var en tilleggsfinansiering fra Arendal kommunes side. Helt normalt, lovlig og innenfor regelverket. Huset kostet betydelig mer å leie en 50-60.000 kroner, svarer Basberg i NRK.

– Hva menes med tilleggsfinansiering i dette tilfellet?

– NRK har dekning for at eksternproduksjoner er delvis finansiert med tilskudd fra en tredjepart. En ekstern aktør, kommersiell eller ikke kommersiell kan bidra til å betale for en produksjon, så lenge de ikke påvirker, eller kan mistenkes å påvirke, det redaksjonelle innholdet. Inngås slike avtaler er det viktig at publikum blir gjort oppmerksom på at deler av produksjonen betales av en tredjepart, i form av kreditering på rulletekst. I årets produksjon forekommer det ikke slike avtaler, sier Basberg.

Under årets innspilling i Lillesand må produksjonsselskapet Nordisk Film TV betale husleien selv, ifølge Lillesand kommune. Kommunen stiller likevel med flere ressurser til produksjonen.

– Det er krevende å anslå nøyaktig hvor mye ressurser som brukes direkte tilknyttet denne produksjonen men et grovt estimat antyder rundt et månedsverk. Mye av ressursene er dog brukt til å rydde og oppgradere offentlige områder, bygge en flytebrygge, etc. Tiltak som uansett var planlagt gjennomført men som ble fremskyndet slik at produksjonsteamet til «Mesternes mester» kunne nytte seg av fasilitetene, skriver kulturkonsulent i Lillesand kommune, Bjørnar Heldal i en e-post til VG.