FORLOVET: Luke Perry og hans forlovede Wendy Madison Bauer første gang de viste seg offentlig sammen i april 2017. De to har holdt en lav offentlig profil. Foto: Vivien Killilea / Getty Images North America

Luke Perrys forlovede: – Det var de lykkeligste årene i mitt liv

Lørdag takket Luke Perrys forlovede Wendy Madison Bauer for all støtte og sympati hun har fått den siste uken etter at Perry døde brått på mandag.

Publisert: 10.03.19 18:53







I en uttalelse til det amerikanske magasinet People fra Bauer heter det:

«Jeg vil takke alle for kjærlighet og støtte. De mange hjertevarme historiene om Luke og hans raushet og omsorg, har vært til stor trøst for meg i denne vanskelige tiden», skriver Madison Bauer.

Den populære skuespilleren fra «Beverly Hills 90210» ble bare 52 år. Han sovnet inn mandag morgen på sykehuset i Burbank i California etter at han fikk et massivt hjerneslag i sitt eget hjem forrige onsdag.

les også Luke Perrys datter takker moren for at hun holder familien sammen

Perrys forlovede skriver videre:

«De siste elleve og et halvt årene med Luke har vært de lykkeligste i mitt liv og jeg er så takknemlig for å ha fått lov til å tilbringe den tiden med ham. Jeg vil også takke hans barn, familie og venner for deres kjærlighet og støtte. Vi har funnet trøst i hverandre og i vissheten om at hans var en mann utenom det vanlige. Han vil bli dypt savnet».

les også Luke Perry er død

People skriver at Perry og Bauer holdt en lav og privat profil, og at det er uklart når paret ble forlovet. Men de to viste seg offentlig sammen første gang i april 2017.

les også Luke Perrys dødsfall: – Ingen var kulere og mer autentisk

Perry giftet seg med Rachel Sharp i 1993. Sammen fikk de to barn, sønnen Jack som nå er 21 og datteren Sophie som er tre år yngre. Luke Perry og Rachel Sharp ble skilt i 2003.