Harald Rønneberg og kona var med da surrogatmoren fødte

Publisert: 04.03.18 09:05

I «En kveld hos Kloppen» forteller Harald Rønneberg hvor fantastisk det var å se kona få holde sønnen deres i armene for første gang.

I 2015 ble Harald Rønneberg (43) og kona Sølvi Haugland (43) foreldre til lille Ludvig . Talkshow-verten har aldri lagt skjul på at surrogati ble løsningen etter nesten ti år med mange intense forsøk på å få barn.

Likevel er det først nå Rønneberg for alvor innvier TV-seerne i opplevelsen rundt hele den lange prosessen. Etter at han i januar lettet på sløret i et intervju hos «Skavlan» , er det nå hans gode TV 2-kollega og nære venninnen Solveig Kloppen (46) som får ham til å dele private tanker og følelser.

I kveldens sesongpremiere på «En kveld hos Kloppen» beskriver Rønneberg ganske detaljert om hvor mye han og kona strevde med å bli foreldre. Planen hadde hele tiden vært å bli en familie på tre, men da de «satte i gang», gikk det ikke som de hadde trodd.

– Det ble mange hyggelige aftener uten at det ble noe. Vi øvde mye uten resultat, forteller Rønneberg i programmet og legger til at det tok litt tid før de skjønte at det ville bli vrient.

– Så begynte vi med IVF og prøverør og alt det der, og så funket ikke det. Ganske mange ganger. Det er fælt å si det, men man blir jo ganske vant til at sjansen for at det skjer, er liten. Men det er klart at hver gang den telefonen kommer om at «dere ikke er gravide», så er det…, sier han til de andre lydhøre middagsgjestene, Kloppen, Mia Gundersen (56) og Silje Nordnes (33).

Rønneberg forteller videre at han og kona tillot seg å bli skuffet hver gang de fikk en nedslående melding.

– Det var bare å la henne, og meg selv også, få lov til å tenke at det var dritt. Så var det på’n igjen.

Etter mange prøverørsforsøk fikk de beskjed fra legen om at det ikke ville være bra for Haugland å gå gjennom flere runder. Da bestemte paret seg for å prøve utenlandsadopsjon. Det førte til en tre år lang prosess, før også den drømmen brast. Regimeskifte i Etiopia førte til at alt stoppet opp. Da hadde Rønneberg og Haugland allerede vært inne på tanken om å bruke en surrugatmor. Nå gjorde de alvor av det.

En anonym eggdonors egg ble befruktet med Rønnebergs «egne karer», som han kaller det, og det befruktede egget ble satt inn i en tredje kvinne – surrogatmoren. Både eggdonoren og surrogatmoren er amerikanske.

Lille Ludvig så dagens lys i Ohio, og både Rønneberg og Haugland var til stede under fødselen. Også surrogatmorens mann var med på fødestuen. Det er en engasjert og rørt Rønneberg som forteller de andre rundt bordet:

– Sølvi holdt beinet hennes, og jeg sto ved siden av mannen hennes. Og vi skrek «push!», akkurat som på TV. Det ansiktsuttrykket på min kone, når barnet kom i hendene hennes, det er det råeste jeg har sett.

Rønneberg og kona betrakter i dag surrogatfamilien som sine nære venner .

