VENTER BARN: Khloe Kardashian og kjæresten Tristan Thompson venter barn i slutten av april. Nå gjør familien hennes alt de kan for å skjerme henne. Foto: Evan Agostini, Ron Schwane / TT / NTB Scanpix

Familien slår ring rundt høygravid Khloe Kardashian etter utroskapsrykter

Publisert: 11.04.18 09:08

Kardashian-klanen vil ikke at avslørende videoer med kjæresten Tristian og andre kvinner, skal ødelegge den siste tiden av svangerskapet for Khloe.

Det er ET som skriver dette, etter at flere amerikanske nettsteder, deriblant TMZ , denne uken har skrevet at Thompson skal ha vært utro mot den høygravide Khloe Kardashian . Paret venter barn, en jente, i slutten av april.

– Mamma Kris skal ha samlet hele familien og sørget for at at alle stille opp for Khloe. Alle er opptatt av henne nå. Søstrene hennes støtter henne og hele familien slår ring rundt henne, sier en kilde til ET.

Bildene fra en overvåkningsvideo viser en svært lystig Tristan Thompson som kysser to ukjente kvinner på et utested, som etterhvert utvikler seg i en mer intim retning. Denne videoen stammer fra oktober i fjor. Men samtidig har også Daily Mail offentliggjort en video fra et utested i New York med Thompson og en ny kvinne på en klubb hvor lignende scener utspiller seg. Denne videoen skal være fra lørdag.

– Videoene stopper ikke familien fra å gjøre det de kan for at fødselen skal bli en stor opplevelse for Khloe - og de vil sørge for at ingenting skal stå veien for det, sier kilden til ET.

Den samme kilden opplyser familien gjør det de kan for at hun ikke skal se på denne typen nyheter akkurat nå.

Beskyldningene skal forøvrig ha kommet som et sjokk på Kardashian familien som virkelig liker Cleveland Cavalier-stjernen og har tatt imot ham med åpne armer.

Det var like før jul Khloe Kardashian selv bekreftet selv ryktene som lenge hadde svirret i amerikanske medier.

«Min største drøm har gått i oppfyllelse!» skrev Khloe på Instagram .

Hun og kjæresten, basketballspilleren Tristian Thompson har vært sammen i ett og et halvt år. Khloe var tidligere gift med Lamar Odom (37) , men ekteskapet var svært turbulent . De fikk aldri noen barn sammen. Thompson, på sin side, har sønnen Prince Oliver (1) fra et tidligere forhold.

«Jeg har ventet og tenkt, men Gud hadde en plan hele tiden. Han visste hva Han gjorde. Jeg måtte bare stole på Ham og være tålmodig», skriver TV-stjernen videre på sin Instagram-konto, der hun følges av mer enn 70 millioner mennesker.

