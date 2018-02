Pål Anders vant «Farmen kjendis»: Lurte TV-produsentene trill rundt

Mens noen «smuglet» sprit inn på gården, brøt «Farmen kjendis»-vinner Pål Anders Ullevålseter reglementet på helt annet vis. Men hva gjør man ikke for kjærligheten.

Vinterens «Farmen kjendis» er over, og etter en heseblesende kunnskapskonkurranse mellom Inga Berit Lein og Pål Anders Ullevålseter, ble det til slutt Pål Anders som dro det lengste strået.

Dermed tar han med seg en splitter ny bil til en verdi av 500.000 hjem til sivilisasjonen. Og for første gang i «Farmen»-historien går en utfordrer helt til topps.

– Jeg ble jækla lettet. Jeg var der jo mye kortere enn mange av de andre, men allikevel ganske lenge. Så det er klart jeg ble glad! Men det er ikke så lett å øse på med øredøvende jubel foran de andre som også vil vinne, sier fornøyd «Farmen kjendis»-vinner til VG.

Tok «lappen» i august

Men Pål Anders følte seg langt fra sikker på at dette skulle gå veien underveis.

– De siste ukene der inne brukte vi mye energi på å få vekk bonden Inga Berit. Det er et mareritt å gå inn i finalen mot henne, og hva f ... vet jeg om grønnsaker, trær og blomster? Det var jo de spørsmålene jeg røk på og. Men jeg tok henne på fisk.

Og når man tar med seg en bil hjem fra TV-innspillingen, passer det jo ekstra godt at kona, tidligere kickbokser Mette Solli, nettopp har sikret seg sertifikat. For bilen skal de beholde.

– Ja, bil det trenger vi! Jeg fikk lappen først i august, det er jo bedre sent enn aldri. Jeg har egentlig aldri hatt behov for det. Jeg bare bestemte meg og gikk rett inn på kjøreskolen. Men jeg visste ikke noe om denne premien før jeg begynte å ta lappen, forsikrer hun.

– Det er merkelig det der, at jeg vant en bil i juni og så får du lappen i august, sier Pål Anders humrende.

Holdt kjeft i 30 sekunder

Vel hjemme igjen ville Pål Anders i utgangspunktet holde det hemmelig for kona at han hadde gått helt til topps i realityprogrammet.

– Jeg bestemte meg for at jeg skulle si at jeg hadde blitt nummer to. Men jeg greide det ikke. For det andre visste jeg at hun kom til å finne det ut til slutt uansett. Hun kjenner jo så mange rundt om i bransjen. Og da ville hun bli grinete.

– Men det var det du sa?

– Ja. I 30 sekunder.

– Et rent helvete

Sammen har Pål Anders og Mette datteren Alva (5). Fra før av har også «Farmen kjendis»-vinneren sønnen Robin (18).

– Hvordan var det å være borte fra familien såpass lenge?

– Det var et rent helvete. Det var helt jævlig, faktisk. Jeg var litt til og fra om jeg skulle dra eller ikke. Og det siste døgnet hadde jeg nok 40 telefoner. Så fikk jeg ikke se telefonen på en uke.

Og apropos telefon: Årets «Farmen kjendis» har vært av det bråkete slaget. I tillegg har noen av deltagerne tøyet strikken ved blant annet å «smugle» alkohol og sigaretter inn på gården. Og på ett område innrømmer også Pål Anders at han brøt reglene.

Det er nemlig ikke lov å ringe hjem til familie og venner under innspillingsperioden. Men kreative Pål Anders visste selvsagt råd.

Spill for galleriet

– Jeg fikk beskjed om at jeg kunne ringe hjem. Gøy tenkte jeg, da kunne jeg ringe Mette. Men jeg rimelig stresset da jeg plutselig ikke fikk lov til å ringe henne likevel. Jeg fikk lov til å ringe regnskapsfører eller hva som helst da. Det var da jeg fant ut at regnskapsføreren min – det var Mette.

– Så jeg ringte henne og sa «Hei, er det regnskapsføreren min»?

Men Mette fikk først et forvarsel på sms fra ektemannen.

– Ja, det startet med at jeg fikk en melding om at han kom til å ringe, men at jeg måtte være regnskapsføreren hans. Han sa at jeg måtte spille med, sier hun.

Og litt senere ringte telefonen.

– Produksjonen sto ved siden av når jeg ringte. De sjekket e-posten min, og alt vi pratet om ble overhørt. Men jeg ringte jo bare «regnskapsføreren» min og lurte på om hun hadde det bra og sånn, humrer den tidligere enduroføreren.

– Følte meg helt avkuttet

Og ifølge Mette, var det ikke veldig mye hun fikk ut av det som ble en litt over gjennomsnittet snodig samtale.

– Det var den rareste telefonsamtalen noensinne. Den ga meg ingenting. Jeg snakket jo til ham om alt mulig rart, sa at jeg savnet ham og sånn. Men han spurte bare om regnskapstall og annen økonomi tilbake. Jeg følte meg helt avkuttet, forteller hun.

– Og produksjonen aldri ut at dere hadde lurt dem?

– Nei, de skjønte ingenting og fikk aldri nyss om det heller. Men det er sånn Pål Anders er laget. Hvis han bestemmer seg for noe, finner han alltid en løsning. Mens noen «smuglet» sprit, tøyet Pål strikken ved å ringe hjem.

«Krevde» seier

Pål Anders og Mette falt pladask for hverandre i 2010, da de møttes under innspillingen av «71 grader nord kjendis». Programmet ble først sendt året etter. Også der gikk Pål Anders helt til topps.

– Vinner du alt du tar i, Pål Anders?

– Haha, nei, jeg gjør da ikke det. Men jeg vant jo «Isdans» og «71 grader nord». «Skal vi danse» burde jeg ikke engang ha vært med, for jeg var så nervøs. Der ble det en sjetteplass.

Etterpå har det gått slag i slag for de to. Og da «Farmen kjendis»-innspillingen startet 25. mai i fjor (for utfordrer Pål Anders litt ut i juni, journ.anm.) visste de begge at noe stort skulle skje bare noen uker senere. 29. juli skulle de nemlig gifte seg.

– Etter han reiste var jeg hjemme og styrte huset – og planla bryllupet. Det hadde vært ganske kjedelig om du kom hjem uten en gevinst. Det hadde ikke holdt med en annenplass for å si det sånn, sier Mette spøkefullt.

– Ingen krise at han dro

Pål Anders rakk i hvert fall sitt eget bryllup, men bare med drøye tre uker. Og giftet seg, det gjorde de i Rømskog i Østfold, der 80 gjester var med og feiret den store dagen over en «tredagersfest».

– Hadde du dårlig samvittighet for at du overlot det meste av bryllupsforberedelsene til Mette?

– Nei, egentlig ikke. Hun likte det så godt, så.

Det er kona Mette faktisk helt enig i.

– Det var ingen krise at han dro. Men det er klart, han gikk jo inn som utfordrer, så jeg var helt sikker på at han skulle komme hjem etter fire dager. Så jeg brukte noen dager på å omstille hjernen til tanken på at han skulle være borte i fire uker. Han rakk å snekre litt før bryllupet da, forteller hun.

– Men du kom til – litt – dekket bord?

– Ja jeg gjorde vel egentlig det, sier «Farmen kjendis»-vinneren til VG.