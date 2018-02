Drama i «71 grader nord»: Her kunne det gått fryktelig galt

Bjørn Ekker Journalist

Publisert: 25.02.18 08:24 Oppdatert: 25.02.18 11:38

Nadya Khamitskaya mister balansen og forsvinner ned fjellsiden i «71 grader nord». - Jeg ble oppriktig talt livredd, sier en av de andre deltagerne, Håvard Tvedten.

«71 grader nord - Norges tøffeste kjendis» er i full gang på TVNorge, og søndag fortsetter ferden med uforminsket styrke. Og alt er neimen ikke bare rosenrødt. For når tidligere «Skal vi danse»-kjendis Nadya Khamitskaya faller ned en fjellside, blir det tilløp til panikk blant flere av de andre deltagerne.

– Jeg ble oppriktig livredd. Det kunne vært 50, 70, 100, 500 meter ned. Det var faktisk ganske traumatisk, sier håndballspiller Håvard Tvedten i klippet over.

– Jeg har aldri sett noen falle så dramatisk, medgir artist Carina Dahl.

Heldigvis gikk det bra med Nadya, som kom seg raskt opp igjen. Og til VG legger hun ikke skjul på at det var en skummel opplevelse.

– Alt skjedde veldig fort. Det var litt glatt, men jeg følte at det gikk fint å gå. Plutselig ramlet jeg til venstre, og begynte å rulle ned en fjellside. Sekken jeg hadde på meg veide så mye i forhold til kroppsvekten min, og førte til at jeg mistet balansen. Den dro meg på en måte med seg, forteller hun.

Nadya vet ikke helt hva hun traff, men tror det var en stubbe som gjorde at hun stoppet.

– Det var snakk om noen meter. Det var skummelt, jeg fortsatte bare å rulle. Jeg husker at jeg fikk litt vondt i halebeinet, men når hele etappen var over fant jeg ut at fingrene på den ene hånda ikke fungerte også, sier 35-åringen, som har undersøkt hånden etter at hun kom hjem.

– Det viser seg at jeg har fått en nerveskade, og tester viser at det sannsynligvis skyldes et fall. Det har blitt bedre, men den er ennå ikke helt bra.

Den etter hvert ganske så TV-vante kvinnen rakk ikke å tenke så mye i det hun falt.

– Jeg var litt i sjokk, og ville bare komme meg opp uten å tenke på at jeg kunne være skadet. Jeg ville ikke skuffe laget mitt og heller ikke mannen min, som jeg før avreise hadde lovet at jeg skulle komme uskadd hjem til barna, sier Nadya, som i 2017 giftet seg med journalist og VGTV-programleder Mads Andersen.

Hun er fullstendig klar over at uhellet kunne endt mye verre enn det gjorde.

– «71 grader nord» er en tøff og utfordrende tur som innebærer mye risiko. Men vi hadde med oss folk som er blant de proffeste i landet på det som har med sikkerhet å gjøre. Men det handlet mer om de ekstreme delene av det vi gjorde, som for eksempel fjellklatring. Det er ting som dette, der vi ikke er like sikret, som kunne endt opp med skader.

– Det kunne gått ille, men jeg tror ikke jeg ville dødd av det. Hvis det hadde vært så bratt der, tror jeg nemlig ikke vi ville fått lov til å gå der. Vi følte oss trygge. Men det var nok de «minst risikofylte» stedene som egentlig var farligst, sier «71 grader nord»-deltageren til VG.