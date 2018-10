AVERY: Familien Avery prøver, fremdeles med håpløse odds, å holde oppe motet. Foto: Netflix

TV-anmeldelse «Making a Murderer»: CSI Wisconsin

TV 2018-10-19T07:36:24Z

Fra true-crime til realitysåpe.

Publisert: 19.10.18 09:36

3

TV: Making a murderer, sesong 2

Dokumentarserie i 10 deler

Premiere på Netflix fredag 19. oktober.

REGI: Moira Demos og Laura Ricciardi

Er Steven Avery utsatt for tidenes justismord? Og hva med Brendan Dassey?

I løpet av første sesong av denne massive dokumentarserien (de fleste av de nå 20 episodene varer i langt over en time hver) ble man vel mer eller mindre overbevist om at så var tilfellet.

Så skjer det som ofte skjer: Man hører og leser andre versjoner av samme historie. Nye vinklinger og utelatte opplysninger kommer til. Aktor Ken Kratz, han med den lite tillitsvekkende stemmen og framtoningen - i tillegg til en av kriminalhistoriens mest ledende pressekonferanser - har til og med skrevet bok.

Den berøres ikke i de første fire episodene av sesong 2. Derimot bruker filmskaperne god tid på å plukke fra hverandre anklagene om manglende balanse i deres egen bevisføring, og forklare hvorfor kritikken av vektingen og kildebruken i første sesong ikke står i veien for at deres vinkling er den den riktige.

Og at både Avery og Dassey på ingen måte har gjort noe av det de sitter fengslet for. Deres uskyld blir ikke mindre sannsynlig etter denne sesongen.

Hvordan situasjonen til disse to er akkurat nå, kan enhver finne ut i løpet av et enkelt søk. Derfor er heller ikke utfallet det som drar serien framover. Derimot er det en god og omstendelig innføring i hvordan det amerikanske rettsystemet virker. Spesielt i overgangen mellom delstatlig og føderalt nivå.

Sentralt står advokat Kathleen Zellner, som har hatt stor suksess med gjenopptaking av straffesaker tidligere. Hennes team av etterforskere og advokater klarer på godt og overbevisende vis å forklare hvor kronglete det amerikanske rettsystemet er - at det på mange måter er rigget for å beskytte seg selv. Tidlig plukker de fra hverandre et sentralt bevis. Dasseys sak og tilståelse brukes videre av Zellners kollegaer som en del av jussundervisning. Der viser de hvordan den aktive manipulasjonen fra avhørernes side, ikke er et enkeltstående tilfelle.

Utfordringen er at flere av de som dukker opp - og ikke dukker opp (de som har sagt nei har en hel tekstside i slutten av hver episode) - i denne andre sesongen er mer bevisst mediefenomenet «Making a Murderer» og hvordan de selv kan bli en del av og kapitalisere på historien enn hvorvidt Avery og Dassey er uskyldig dømt.

I alle fall føles det som om denne historien nå like mye lever sitt eget liv, uavhengig av at det sitter presumptivt uskyldige mennesker i fengsel. Filmskaperne selv er klar over denne virkelighetsdreiningen og prøver å være fraværende i presentasjonen. Det klarer de til en viss grad. Man føler likevel at man ser på en blanding av bakomfilm for første sesong og en bisarr versjon av «The Apprentice».

Der vinneren er den som får til en endelig frikjennelse.

Anmeldelsen er basert på de fire første episodene.