Sophie Elise har trukket seg fra «Skal vi danse»

Like før kvelden direktesendte dansesending på TV2 kommer nyheten om at blogger Sophie Elise Isachsen (23) har trukket seg.

Kort tid inn i programmet ble det annonsert at Sophie Elise har måttet trekke seg fra programmet.

I en pressemelding via TV 2 sier hun:

– Jeg har tenkt nøye gjennom dette, det var ikke en enkel avgjørelse men heller ikke en spontan avgjørelse. Det har vært noe jeg har tenkt på og som jeg har pratet med TV 2s psykolog om. Sammen med produksjonen ble vi enige om hva som er best for meg. Hele denne «Skal vi danse»-opplevelsen har vært bare positiv, det er meg det handler om. Jeg har elsket å være med, men nå har kroppen min bare sagt stopp.

Kort tid etter at TV 2 slapp nyheten, la Sophie Elise ut en melding på sin Instagram-profil der hun forteller at hun sliter psykisk og at det er vanskelig å forlate «Skal vi danse».

Selv om Sophie Elise har vært en av deltagerne som har fått flest positive tilbakemeldinger fra dommerne, skriver hun at hun at enhver negativ tilbakemelding etter forrige ukes program der deltagerne skulle hylle noen, føltes som et slag i ansiktet selv om det ikke var mange av dem.

Ingen ryker

Kveldens sending vil gå som planlagt, men ingen ryker ut av programmet. Paret som får færrest stemmer i danseduellen vil derimot få med seg tre minuspoeng inn i neste sending.

Sophie Elise sier i pressemeldingen at hun de siste ukene har vært litt trist hele tiden.

– Jeg har vært såpass sliten at hodet har begynt å gå til angrep på meg selv. «Skal vi danse» har vært den beste opplevelsen i mitt liv, men da ble det så utrolig tydelig at jeg må ta vare på meg selv, sier hun.

Hun legger til:

– «Skal vi danse» har gitt meg troen på meg selv på en måte som er helt uvurderlig, for det har gitt meg troen på at jeg kan ha det bra hele tiden. Men da krever det også at man tar tak og at man gjør det nå. Det er ingen dramatisk grunn, jeg bare har det ikke så bra.

Helsetrøbbel

Toppbloggeren har også slitt med en infeksjon i bekkenet den siste tiden.

– Det er tungt å gå med smerter og gå på antibiotika som gjør deg sløv og kvalm. Jeg merker at jeg ikke klarer å hente meg helt inn. Legen har gitt meg råd om å hvile, men det er ikke så lett å kombinere med mye trening. Når man da i tillegg er utkjørt psykisk, så blir det litt for mye.

Sophie Elise takker alle som har stemt på henne og kommet med tilbakemeldinger i løpet av høsten. Hun er også full av takknemlighet overfor dansepartner Benjamin Jayakoddy, som hun sier har vært en stor støtte.

TV 2: – Helsen først

Programredaktør Jarle Nakken i TV 2 takker Sophie Elise for innsatsen.

– Sophie Elise har vært en fantastisk deltager, som virkelig har gitt av seg selv gjennom flere måneder. Vi er veldig takknemlig for at hun har vært med i denne sesongen. Helsen kommer alltid først, og vi har selvsagt full forståelse for Sophies valg, sier han.

Kveldens sending er den niende i årets «Skal vi danse».

Forrige uke var det Morten Hegseth (32) som måtte parkere danseskoene etter danseduell med Jan Gunnar Solli (37).

Kveldens tema var Halloween, og deltagerne åpnet showet iført skumle kostymer til tonene av Michael Jacksons «Thriller». Også dommerne Merete Lingjærde, Trine Dehli Cleve, Egor Filipenko og Tore Petterson var åpenbart skumlere enn vanlig.

De gjenværende deltagerne er blogger og tidligere Paradise Hotel-deltager, Martine Lunde (22), kickbokser Thea Næss (33), maler i Tid for hjem, Einar Nilsson (53) og tidligere fotballspiller Jan Gunnar Solli (37).

