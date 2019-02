ÅPENHJERTIG: Tom Mathisen har aldri før snakket i mediene om hvorfor han ikke kjører bil. Nå letter han på sløret. Foto: Helge Mikalsen, VG

Tom Mathisens traume: Derfor har han aldri tatt lappen

Da Tom Mathisen (66) var 18 år, endte kjøretimen med at han fikk en lastebil i siden.

Drømmen om bilsertifikatet fikk en bråstopp der og da. Humorkongen, aktuell i «Hver gang vi møtes», forteller om den dramatiske episoden i 1971.

– Jeg var jo veldig motivert for å få den lappen, da. Men det som skulle være en rolig kjøring på Tøyen, ble det stikk motsatte. Det kom en stor lastebil og smalt inn i siden vår, forklarer Mathisen til VG.

Selv om alle kom uskadet fra sammenstøtet, og det kun var bilen som fikk en trøkk, satte episoden en alvorlig støkk i 18-åringen. Mathisen husker at han gikk ut av bilen og sa: «Dette vil jeg ikke».

– Sjokket var vel større enn den reelle faren. Jeg stakk rett og slett fra åstedet. Ikke det at jeg hadde gjort noe ulovlig, men jeg ville bare bort derfra. Det var siste gang jeg var i kontakt med kjørelæreren og kjøreskolen.

Lysten på å kjøre bil var som blåst bort. Selv om han ga sertifikatet et nytt forsøk noen år senere, med en bekjent som var kjørelærer, sviktet motet.

– Det gikk ikke. Jeg orket ikke å sitte bak rattet. Opplevelsen har festet seg som et skikkelig traume. Men jeg klarer å manøvrere en bil hvis jeg må. Jeg har kjørt bil noen ganger ulovlig, blant annet i TV-innspillinger. Men jeg liker ikke det heller, innrømmer komikerveteranen.

OSLO-MANN: Tom Mathisen er fotgjenger eller tyr til kollektiv transport i hjembyen. Her i Akersgata sammen med VG onsdag. Foto: Helge Mikalsen, VG

Moren hans reagerte den gangen med å si at det var en mening med det som skjedde.

– Hun var religiøs og tolket det som et tegn på at jeg ikke skulle kjøre bil.

Mathisen beskriver seg selv som «en smule hissig.»

– Og det kan være en skummelt i kombinasjon med bil. Se på min egen kone, Turid, for eksempel. Hun er pedagog, men kan ta fyr i trafikken, sier Mathisen og ler høyt.

Han mener at en persons sanne jeg gjerne kommer frem når de kjører bil.

– Så er man i en bli kjent-fase med en person man vurderer som en mulig partner, sett vedkommende bak rattet på noen ordentlig kompliserte veier.

Uansett har han klart meg godt uten lappen.

– Jeg har en kone og to barn som kjører. Og jeg tar bussen til hytta i Sande.

At han ikke kjører bil, betyr ikke at Mathisen har en grunn til å slå ut håret ekstra. Tvert imot er 66-åringen ofte den første til å forlate premierefester og annen moro.

– Jeg er litt sær sånn. Men jeg har aldri vært noen partyløve. Jeg ble mobbet av de andre da vi var på turné med Prima Vera, for at jeg koblet av med klassisk musikk og levende lys.

Mathisen har i løpet av 40 år spilt i 13 TV-serier, vært med på over 40 plateutgivelser, skrevet en drøss med låter og deltatt i mange oppsetninger. Han synes det er rørende å se de andre artistene tolke hans låter i «Hver gang vi møtes».

– Det er et positivt program, og ikke et sånt reality-konsept som går ut på at folk skal vise sine aller verste sider.

– Får vi se deg i «Farmen kjendis»?

– Nei, men Knut Lystad og jeg skal lage «Tarmen kjendis». Den dårligste vinner, humrer han.

Bilulykken er ikke tema på TV når Mathisen denne uken er hedersgjest. Men han nevnte det så vidt i programmet til Petter «Katastrofe» (30) forrige uke. Da ble det hele ledd bort, og det var uklart for seerne om det var fleip eller fakta.

– Det føltes litt sutrete å snakke om det, så jeg droppet det. Jeg er en positiv person som har et flott liv, fantastiske barn og barnebarn, en nydelig kone og en uslåelig karriere. Faktisk kan jeg ikke tenke meg noen som har det bedre enn meg.

Mathisen har likevel forståelse for at andre artister velger å dele såre opplevelser fra privaten.

– Jeg skjønner godt at folk feller tårer, også når andre tolker deres låter. Det er sterkt. Jeg kan også være et skikkelig sippehue iblant.