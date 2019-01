«LATTER»? MON DET: Henrik Thodesen i «Henrik Uber alles». Foto: Bendik Stalheim Moeller / TV3

TV-anmeldelse «Henrik Uber alles»: Nå er det nok påtatt kjendis-selvironi, takk

En blodfattig serie om en blodfattig komiker, kunne det friste?

Publisert: 24.01.19 10:59

«Henrik Uber alles»

Norsk dramakomedie i åtte episoder, torsdager kl. 21.30 på TV3, også på Viaplay og Viafree

Regi: Steinar Borge

Med; Henrik Thodesen, Jonas Kinge Bergland, Annika Witt

«Kjendis, helst komiker, spiller patetisk og karikert utgave av seg selv»-trikset er blitt tatt utallige ganger nå, fra Larry David via Thomas Giertsen og til «Han heter ikke William ».

Nå om dagen brukes det tilsynelatende primært av manusforfattere som ikke gidder å gjøre det manusforfattere er betalt for å gjøre: Finne på noe(n) .

I «Henrik Uber alles» spiller Henrik Thodesen en tafatt komiker ved navn Henrik Thodesen som sitter på kaffebarer og «skriver på et show» uten å komme opp med én eneste idé, én eneste vits.

Det som er denne mer eller mindre fiktive karakterens problem, er nå blitt vårt: Denne kreative jernmangelen er blitt omsatt til TV, i form en serie så kraftløs at man mistenker at det er seriens Thodesen, snarere enn virkelighetens, som har skrevet den.

Premisset er dette: Thodesen er en komiker på vei inn i glemselens dal, som lever av spons og lite ærefulle firmaevent-jobber. Han ser gamle kolleger – Sigrid Bonde-Tusvik , Odd Magnus Williamson – klatre forbi ham på karrierestigen, og har dessuten venner med ordentlig, samfunnsnyttig arbeid (legen Jonas Kinge Berglund ).

Det begynner å bli smått med spenn også. Thodesen ser ingen annen utvei enn å begynne som Uber-sjåfør (premisset er til forveksling likt fjorårets «Oslo Zoo»). Tristesse. Men kanskje han kommer opp med noen gode historier langs veien?

Vel. Han forelsker seg i alle fall i en «helt vanlig jente» (Witt) som havner i baksetet hans. «Helt vanlig» betyr i dette tilfellet at hun ikke er blogger eller influenser, at han ikke har truffet henne på Tinder og – viktigst – at hun ikke har sett ham på TV. (Det meste i denne verdenen dreier seg om å være, eller ikke være, på TV).

Det burde i utgangspunktet være mulig å engasjere seg en smule i dette. Alle elsker vel en kjendis med selvironi? Eller? Thodesen er ikke det minst sympatiske eksempelet av arten, og har selvsagt dratt med seg en haug mer eller mindre celebre venner, som også spiller «seg selv», med på den melankolske «moroa»:

Odda, seff – men også en kokainsniffende Jenny Jenssen , Adam Schjølberg og – alle monner drar! – Hallgeir Kvadsheim fra «Luksusfellen» (stiv som en stokk i den «dramatiske» rollen som seg selv). De hadde vel ikke råd til Silje Sandmæl.

Men ingen har skrevet noen vitser eller artige opptrinn. Det er ingenting å le av her, dersom du ikke synes at pinefullt stillestående, standup’ete utgreiinger om forskjellen på «crusing » og «dogging » per definisjon er hysteriske saker. Eller om du skulle være den typen som ikke ser det umorsomme NAV-poenget komme fra 50 kilometer unna, på taksameteret, i episode 2.

«Henrik Uber alles» tar seg veldig god tid til å bygge opp mot sluttpoenger som enten skuffer eller aldri kommer. Et annet problem er at Thodesen, i de mer dramatiske og/eller romantiske passasjene, ikke er stort til skuespiller . Han er et ansikt med mye mimikk, spesielt i munnen og øynene, og det er liksom det.

Det er grenser for hvor mye påtatt selvironi vi klarer å absorbere fra den minste av alle verdens små bobler: Den norske showbiz-andedammen. Den grensen er, med «Henrik Uber alles», herved nådd.

Anmeldelsen er skrevet på grunnlag av fire av åtte episoder