I HARDT VÆR: Allison Mack på vei inn til høring i retten i New York tirsdag denne uken. Foto: LUCAS JACKSON / REUTERS

«Smallville»-stjerne tiltalt for sex-slavedrift – løslatt mot kausjon

Publisert: 25.04.18 08:42 Oppdatert: 25.04.18 08:55

Skuespiller Allison Mack (35) ble pågrepet og fengslet fredag, anklaget for å ha lurt kvinner inn i en sex-kult i New York.

Tirsdag ettermiddag lokal tid ble Mack løslatt mot en kausjon på svimlende 40 millioner kroner, melder CNN .

35-åringens mor var ifølge Fox News til stede under høringen og var den som signerte kausjonsdokumentene.

I påvente av den videre saksgangen vil Mack sitte i husarrest hjemme med elektronisk ankellenke.

Keith Raniere (57), grunnleggeren av selvhjelpsorganisasjonen NXIVM, ble pågrepet i Mexico i slutten av mars . Allison Mack var sammen med Raniere da han ble arrestert. Det samme skal skuespiller Nicki Clyne (35), kjent fra 2004-filmen «Battlestar Galactica», ha vært – uten at hun er arrestert.

NXIVM beskrives av britiske og amerikanske medier, deriblant Newsweek og New York Times , som en sex-kult. Raniere (av følgerne kalt «Vanguard») bruker angivelig kvinner til å rekruttere sex-slaver for ham som en del av et hemmelig fellesskap, kalt DOS, Dominus Obsequious Sororium, med base i Albany, New York.

TV-stjerne : Skjemmes over å ha vært tilknyttet organisasjonen

Mack, som i «Smallville» spilte rollen som Chloe Sullivan, skal ha vært sentral i virksomheten og omtales som Ranieres høyre hånd. Hun nekter imidlertid all skyld og stiller seg uforstående til anklagene, skriver amerikanske medier.

De kvinnene i gruppen som klarte å rekruettere andre, skal angivelig ha fått tittelen «master», mens de andre gikk under betegnelsen slaver. Raniere skal ikke bare være lederen, men også den eneste mannen tilknyttet nettverket.

Britiske The Telegraph skriver at Mack ved flere anledninger angivelig forsøkte å lokke filmstjernen Emma Watson (28) inn i det som ble beskrevet som en «kvinnebevegelse». Også popstjernen Kelly Clarkson (36) skal ha blitt forsøkt vervet.

Under løslatelsen forbys den tyskfødte skuespilleren å være i kontakt med nåværende eller tidligere organisasjonsmedlemmer.

Blir Raniere og Mack dømt, er strafferammen på minimun 15 års fengsel, skriver CNN .

Mack har ikke uttalt seg offentlig i kjølvannet av pågripelsene, men på sin egen hjemmeside snakker hun varmt om at Raniere har vært hennes mentor etter at «Smallville» ble tatt av lufta.

35-åringen figurerer i en rekke promovideoer for organisasjonen, som har vært i søkelyset siden oktober i fjor – etter at New York Times begynte å avdekke det som skal være lovstridigheter.

«Smallville»-stjernen Kristin Kreuk (35) var også tidligere tilknyttet organisasjonen. Hun benekter imidlertid enhver befatning med gruppens påståtte lyssky aktiviteter. Hun postet etter pågripelsen av Raniere en lang melding på Twitter, der hun blant annet skrev at hun som 23-åring tok et intensivt kurs i regi av NXIVM, fordi hun trodde det ville hjelpe henne til indre vekst, og til å overvinne plagsom sjenanse.

«Smallville» gikk på TV fra 2001–2011, her til lands på TVNorge.

