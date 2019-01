FANT KJÆRLIGHETEN: Christel Alsos. Foto: KRISTER SØRBØ

Christel Alsos er kjæreste med «Hver gang vi møtes»-regissør Finn-Erik Rognan

Var sønderknust av kjærlighetssorg da hun kom til innspillingen. Men der fant hun redningen.

Publisert: 05.01.19 12:01

Christel Alsos (34) var en av deltagerne i TV2-serien i fjor. I kveld viser kanalen «Hver gang vi møtes – tilbakeblikk», hvor artisten fra Fauske og hennes seks musikalske makkere mimrer om de gode stundene.

Og innspillingen ble langt bedre enn forventet for Alsos, som tidligere har vært åpen om at hun var i en skjør tilstand da hun ankom, som følge av et ferskt samlivsbrudd .

Hun har også fortalt at hun fant ny kjærlighet på settet – men hvem dette var har hun ikke røpet før nå.

Og mannen hun falt for, og nå er samboer med, var Finn-Erik Rognan (42). Han er regissør og fotograf på «Hver gang vi møtes».

– Vi hadde rett og slett veldig bra kjemi fra starten av. Alt var lett og naturlig, sier Alsos til VG.

Artisten nøler ikke med å utdype hva hun falt for:

– Generelt byr han på lite drama, han er morsom, omtenksom og ekstremt dyktig på kjøkkenet. Jeg har ikke laget middag siden vi møttes, det sier sitt.

Lange blikk

– Hva visste de andre HGVM-deltagerne om det som foregikk mellom dere under innspillingen?

– Siden det ikke foregikk noe annet enn lange blikk under innspillingen var det ikke så mye å fortelle, men de fleste fikk med seg at vi ble sittende veldig lenge og prate på avslutningsfesten, så det var først da jeg fikk spørsmål og kommentarer.

Omstendighetene forholdet oppsto i, og det den gang ferske bruddet for Alsos, er ifølge henne årsakene til at de har holdt lav profil som par i offentligheten.

– Siden bruddet ble såpass offentlig hadde jeg behov for å holde dette for meg selv, sier hun.

Se Alsos fortelle om hvor knust hun var her:

– Det tok faktisk et halvt år før vi ble kjærester, og det var viktig for oss begge å være sikker på at dette var riktig – både av hensyn til oss selv og de rundt oss. Men nå er vi jo samboere og siden reunion-programmet nå blir sendt og spørsmålene dukker opp igjen, ble dette en fin anledning til å fortelle at vi fremdeles er sammen og har det veldig bra!

Rognan var tidligere gift med TV2-profilen Isabella Martinsen, som han har en datter sammen med.

– Vi har det veldig fint, sier han om forholdet til Alsos.