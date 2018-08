SYNSBEDRAG: Sjokket over å møte en eks på stranda kan sette ut de fleste. Foto: FOTO: TVNorge

TV-anmeldelse – «Ex On The Beach»: Strandstolpute-TV

Publisert: 13.08.18 14:35

TV 2018-08-13T12:35:03Z

Enorme mengder gale bergensere på stranden i Mauritius gir godt trash-TV.

4

Strandstolpute-TV

TV: Ex on The Beach

Norsk reality-serie.

Premiere tirsdag 14. august på Dplay og FEM

Sendes tirsdager og torsdager i høst.

Nysgjerrig ? Slik er de norske deltagerne

Alle dere som synes at «Paradise Hotel» har blitt for Instagram-striglet, for personlig lanseringsfokusert og generelt bare prøver å overgå seg selv i «skandaler»: Her er en realityserie som både er underholdende, bare litt skandaløs og en anelse mer menneskelig. I alle fall relativt sett.

Fire gutter og fire jenter bosettes i en strandnær villa på Mauritius. De fleste med ulike grader av kroppsfiksing, alle med ganske lik grad av kroppsfiksering. Samtlige single og klare for fest og kos (nei, ikke som i den greske russeøy-varianten).

Så langt, så likt.

Tvisten, for de som ikke har sett den britiske originalen, er at man importerer eksdamer og ekstyper til dette paradiset. Og så ser hva som skjer.

(Teksten fortsetter under videoen)

I løpet av de to første episodene skaper eksene som kommer inn en helt annen dynamikk enn det man skulle forvente. Det er lovet hevnlyst og forsøk på å få fyr i gamle gnister. Slikt er det lite av. Derimot er det gnisninger av ulik glød mellom de involverte som i alle fall oppleves som mye mindre regissert enn tilsvarende serier. Noen er direkte joviale og likandes. Flere virker mindre opptatt av å si og gjøre de «riktige» tingene bare fordi kameraet er skrudd på.

(Teksten fortsetter under bildet)

Det kan muligens ha noe med at det er uvanlig mange løsslupne bergensere og bergensbosatte med i den godt gjennomtenkte casten. (Selv om den har tidligere deltakere fra både «Paradise Hotel» og «Farmen»).

Flere av disse har sin egen varierende selvinnsikt og personlige selvsikkerhet plassert langt utenpå kroppen. Én mener for eksempel at han har hatt bra drag siden tredjeklasse på barneskolen. En annen liker ikke bergensere, men bor av alle steder i Bergen.

(Teksten fortsetter under bildet)

Hvor skandaløst man opplever dette, avhenger av hvor sjokkert man generelt blir av andres løssluppenhet. Det er ingen sladding av løsthengende kroppsdeler, for de som er opptatt av slikt. Og en av deltakerne beskriver drømmedama som «rakettforsker med store bryster», mens han selv er opptatt av «god litteratur og analsex». Dessuten kommer den sterkeste bortforklaringen 2018 i løpet av seriens første 90 minutter fra han som sier «Vi hadde ikke sex-sex, men det var penetrering. Jeg har fortsatt ikke lyst til å ha sex på TV.»

Nettopp.

Legg til opptil flere høylytte utskjellinger, og at flere deltakere kommer til å bli legendariske både i forstand og imot eget forgodtbefinnende. For selv om det litt uklart om folk blir stemt ut, om det er noe sluttspill og om noen egentlig vinner her: Dette er godlynt trash-underholdning.