«Hver gang vi møtes»-aktuelle Elisabeth Andreassen: – Tor er i hjertet mitt uansett

VESTRE KJÆRNES GÅRD (VG) Toårsdagen for ektemannens død tilbringer Elisabeth Andreassen (60) på «Hver gang vi møtes»-gården.

Sammen med Trine Rein (47), Maria Haukaas Mittet (38), Sol Heilo (36), Tom Mathisen (65), Lars Bremnes (53) og Petter «Katastrofe» Bjørklund Kristiansen (29) flyttet Elisabeth Andreassen inn på Vestre Kjærnes gård i Våler utenfor Moss mandag. I ti dager skal de syv dykke ned i hverandres låter og livshistorier.

For hele Norges «Bettan» er onsdag 13. juni en spesiell dag. Det var på denne datoen i 2016 hun brått mistet sin kjære ektemann, Tor Andreassen . Han ble bare 64 år.

Hun innrømmer at det er en dag med ekstra mye følelser.

– Sånn er det bare. Dette er min virkelighet. Selvsagt skulle jeg gjerne tilbrakt dagen med jentene mine. Men vi vet at vi er i hverandres tanker, sier hun om døtrene Anna (23) og Nora (21) .

– Det spiller egentlig ingen rolle hvor jeg er. Tor er i hjertet mitt uansett. Kanskje er det greit å være i denne musikalske boblen akkurat nå. Sånne dager kommer, så det skal nok gå bra, sier Bettan når VG møter henne og de andre deltagerne på første innspillingsdag.

Bettan giftet seg med Tor i 1994. 22 år sammen fikk de som ektepar. Sorgen blir garantert tema på skjermen, når serien får premiere på nyåret.

Sangstjernen, som kan skilte med en snart 40 år lang karriere, er uredd når det gjelder å snakke om følelser på TV. Hun er likevel glad for å være aller først ute til å bli hyllet av de andre, og at hun kan bruke de resterende dagene av oppholdet til å konsentrere seg om å gjøre ære på de andres låter.

– Konseptet går jo ut på at vi skal snakke om fine og vanlige ting som man har opplevd. Det er ingen utstemming, men «feelgood» på egne premisser. Vi skal dele historier og gode minner – og noen opplevelser som har vært tøffere enn andre. Det er viktig å snakke om følelser. Jeg håper å inspirere andre som får høre om at jeg har gått gjennom ting som de også kanskje har erfart i livet sitt, sier Bettan.

På spørsmål om hvilke av sine låter hun er sikker på vil bli tolket av de andre, svarer hun:

– Sikker er jeg ikke på noen, men jeg vil tro at «Danse mot vår» og «La Det Swinge» kommer. Det er fint å kunne vrenge og vri litt på låtene. På den måten kan de kanskje bety noe helt nytt for noen.

Tom Mathisen (65), kjent fra trioen Prima Vera med Jahn Teigen (68) og Herodes Falsk (63), og senere som humorduo sammen med sistnevnte, har styrt unna all reality frem til nå.

– Men «Hver gang vi møtes» er et ufarlig program, som vil deltagerne godt. Ingen er ute etter å stemple oss og henge oss ut. Det skal mye til før dette går galt.

– Man skulle tro at du var en som ikke var redd for så mye?

– Nei, da kjenner man meg ikke godt. Spør kona mi, ler han.

– Jeg har egentlig en veldig seriøs side og er komfortabel med å dele fra hjertet. Men jeg kommer nok til å legge vekt på positive ting. Jeg synes artister gjør lurt i ikke alltid å dele alt av sykdommer, sier Mathisen, som i august gjør comeback med Herodes Falsk i Drammen .

Trine Rein (47) er glad for at ingen skal stemmes ut. Tre år er gått siden hun møtte Maria Haukaas Storeng i «Stjernekamp»-finalen .

– Her får vi ha fokus på musikk og hverandre. Vi slipper alt det maset om å sanke stemmer. Det er det verste jeg vet. Man kan ikke konkurrere i musikk, sier den Spellemann-belønnede artisten.

Hun kommer ikke til å dele for mye.

– Jeg har ikke noe behov for å fôre Se og Hør med noe de kan selge. Det mest private deler jeg kun med mine aller nærmeste. Men lettrørt er jeg, så det blir nok noen tårer, tror hun.

Tidsskjemaet på gården tillater ingen fritid.

– Jeg har tatt med tre bikinier, men det var meningsløst. Kanskje får vi tre minutter fri på lørdag, ler hun.

Lars Bremnes (53) føler seg ikke som kjendis på lik linje med de andre.

– Men det er en ære å bli spurt, og jeg synes det er hyggelig å være her. Tom Mathisen har jeg beundret siden jeg var barn, men Petter Katastrofe og Sol Heilo hadde jeg ikke kjennskap til.

Visesangeren, yngste bror til musikerne Kari Bremnes (61) og Ola Bremnes (63). synes det er nifst å skulle kaste seg over andres låter.

– Så det bobler litt under idyllen her, sier Bremnes, som er lettrørt og spår at det kan bli tårevått.

– Jeg skal kjøpe en boks med Kleenex, så får det stå til.

Maria Haukaas Mittet (38) skal finne balansen mellom å være personlig og privat.

– Selv om jeg egentlig ser på meg selv som en litt åpen bok, så har jeg nok ikke vært det. Jeg har ikke delt så mye på TV før, sier hun.

Mittet gleder seg til å oppsummere egen karriere.

– Var det sånn det ble, liksom! Magien kommer til å skje inne i låven. Vi er så heldige. Og tårer blir det nok, sier Mittet, som setter pris på gjensynet med «Stjernekamp»-rival Trine Rein .

– Den tiden var så gøy, så nå gleder jeg meg til mer. Vi har jo ikke hatt kontakt siden 2015, sier «Stjernekamp»-vinneren.

Petter «Katastrofe» Bjørklund Kristiansen (29) er yngst i gruppa. Han har fått soverom i «bajas-buret» sammen med Tom Mathisen (65).

– Jeg tenker at vi skal lage et lite helvete, sier han og ler.

Katastrofe føler han er privilegert som får være med.

– Jeg gleder meg til å høre Tom og Lars Bremnes tolke mine viser om «drekking». Det har jo blitt noen rare låter etter hvert. Min egen største utfordring blir nok å sitte pent under middagen, dunke på glasset og reise meg. Jeg er ikke helt komfortabel i den settingen, sier popstjernen, som kan telle over 200 millioner avspillinger på Spotify.

Han har ikke de helt store «dybdehistoriene» å by på rundt bordet, hevder han.

– Det finnes ikke flust med historier dere kommer til å grine av. Jeg får bidra med humor.

Sol Heilo (36), kjent som vokalist i bandet Katzenjammer , mener «Hver gang vi møtes» er et av de få programmene som ivaretar musikere.

– De gir oss tid til å si noe vettugt, sier artisten, som ser frem til nettopp det.

– Jeg er en sånn som deler livshistorien min med sidemannen på bussen. Men når det er sagt – jeg er ikke komfortabel med å være på TV. Jeg må se for meg alle de ansiktsløse TV-seerne som en stor buss, flirer hun.

– Emosjoner er fint. Jeg er så heldig som får være med.