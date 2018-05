Dette er politiets bevis mot «Hollywood-fruen»

Publisert: 25.05.18 12:17 Oppdatert: 25.05.18 12:51

TV 2018-05-25T10:17:09Z

Gunilla Persson hevder hun er uskyldig. Men politiet mener de har flere og gode beviser mot realitystjernen fra «Svenske Hollywoodfruer» etter at hun ble arrestert for butikktyveri i Palm Beach i Florida. Til høsten dukker hun opp i en ny realityserie på TV.

Det skriver den svenske avisen Expressen fredag. Det er mistanken om at hun har stjålet et par solbriller av merket Chanel som fikk Gunilla Persson arrestert i Palm Beach, Florida tidligere denne uken .

Politiet bygger ikke bare sin bevisførsel på en overvåkningsvideo fra butikken hvor man kan se alt som skjedde. Politiet har også avhørt to vitner som var i butikken, hun som sto i kassen og butikksjefen. Dessuten mener politimannen ifølge Expressens artikkel at han så at Gunilla Persson tok opp solbrillene fra vesken sin og tok de på seg like etter at hun kom ut av butikken. Da var prislappen fjernet ifølge politimannen.

I sin rapport skriver politimannen som arresterte Persson at han så på overvåknings-filmen fra butikken at den svenske realitystjernen gikk inn klokken 16.28 og begynte å handle. Hun setter brillene på hodet og finner seg en håndveske. Deretter går hun til kassen hvor hun bare betaler for håndvesken.

Da hun ble arrestert skal Persson ha forklart at det hele var en misforståelse og hun hadde til hensikt å gå til butikken og levere tilbake solbrillene. Men i sin anmeldelse av forholdet skriver politimannen ifølge Expressen at Persson gikk forbi butikken før hun ble arrestert men etter det angivelige tyveriet. Uten å gå inn og levere solbrillene tilbake.

Den svenske avisen Aftonbladet skriver at realitystjernen må møte i retten den 21. juni. Ifølge Perssons advokat, Michael Murphy, hevder hun sin uskyld, og mener altså at det hele en misforståelse. Men blir hun dømt er straffen opp til fem års ubetinget fengsel.

Persson måtte tilbringe en natt i fengsel, før hun slapp ut onsdag morgen, etter å ha betalt rundt 40.000 norske kroner i kausjon, skriver den lokalavisen Palm Beach Post.

For øvrig dukker Gunilla Persson også opp i slanke-reality serien «Biggest loser VIP» til høsten.

– Jeg er så glad for at jeg har vært i denne serien, skriver Persson på sin instagram-konto.