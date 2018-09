GJENOPPSTÅR: I 1996 vant serien «Party of Five» Golden Globe for beste dramaserie. Nå kommer en ny versjon av serien. Foto: Fox

«Party Of Five» tilbake på skjermen med innvandringstvist

TV 2018-09-07T09:27:38Z

TV-suksessen fra 90-tallet er bekreftet oppstandelse i ny drakt. Nå er det søskenflokken The Buendias som skal fengsle tv-seerne etter at foreldrene deres deporteres tilbake til Mexico.

Publisert: 07.09.18 11:27

Få ungdommer gikk glipp av TV-serien «Party Of Five» som herjet på norske TV-skjermer på nittitallet.

Handlingen fulgte de fem søsknene Bailey, Charlie, Julia, Claudia og Kirsten Salinger, etter de ble foreldreløse da foreldrene mistet livet i en bilulykke.

Salinger blir Buendias

Nå har TV-kanalen Freeform bestilt en pilotepisode til en ny serie som bygger på den opprinnelige suksessen, melder nettsiden Deadline .

Innvandring skal være et sentralt tema i serien som i ny drakt vil følge søskenflokken Buendias sine utfordringer, etter at foreldrene deporteres tilbake til Mexico.

Pilotepisoden skrives av de originale serieskaperne, Chris Keyser og Amy Lippman. Med seg på laget har de også førstegenerasjonsamerikaneren, Michal Zebede, som har røtter fra Costa Rica og Panama. Rodrigo Garcia er regissør.

Den amerikanske dramaserien Party Of Five ble opprinnelig sendt over 143 episoder fra 1994 til 2000 i USA. I Norge kunne familien følges på TV 2 fra 1996.

Husker du? Lesbisk kjærlighet i «Party of Five»

Vant Golden Globe

I 1996 ble serien tildelt prisen Golden Globe for beste dramaserie. Flere av skuespillere i familiedramaet gikk også videre til braksuksesser på egen hånd.

Neve Campbell, som spilte storesøsteren Julia Salinge, gikk videre til å blant annet spille i Skrik-filmene. Hun var sist å se i filmen Skyscraper og TV-serien House of Cards.

Les også: «House of Cards» sesong 5: Den beste siden starten

Matthew Fox, som spilte Charlie Salinger, landet en av hovedrollene i publikumssuksessen Lost i 2004 . Samme året prøvde skuespillerinnen bak rollen som Claudia, Lacey Chabert, å gjøre uttrykket «fetch» udødelig i sin rolle som bestevenninne Gretchen Wieners i ungdomshiten Mean Girls .

Jennifer Love Hewitt, som spilte kjæresten til Bailey, Sarah Reeves, Samme året fikk i 1999 sin egen «spin-off»-serie Time of Your Life som varte én sesong.

VG i 1999: Love Hewitt – et sunt forbilde

Skuespillerinnen har siden spilt i mange filmer og tv-serier, og er i dag mest kjent for hovedrollen i TV-serien Ghost Whisperer.

Det er foreløpig ikke bekreftet når nyversjonen av serien vil komme ut. I mellomtiden er den originale publikumsfavoritten tilgjengelig på Netflix.