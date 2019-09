KJENT FRA TV: Maria Montazami, her hjemme i California i 2015. Foto: Thomas Nilsson / VG

Maria Montazami innrømmer utroskap

Den svenske «Hollywoodfruen» forteller selv om utroskapen på TV, og ber om at folk ikke dømmer henne.

Nå nettopp







Det er i en episode av «Svenske Hollywoodfruer – i fokus» på svenske Viafree Montazami (53) snakker ut, ifølge Aftonbladet.

les også Hollywood-frue Gunilla Persson avslører at hun har falt for norsk mann

I et intervju med programleder Susanne Nylén forteller Maria om ekteskapet med Kamran Montazami (58) og hvordan de snakket ordentlig ut med hverandre for et halvt års tid siden. På direkte spørsmål om hun har vært utro, svarer Maria:

– Ja, men det vet han allerede om.

Hollywoodfruen sier at også ektemannen har vært utro.

DANS: Maria og Kamran Montazami da hun var med på svenske «Skal vi danse» TV4 i 2013. Foto: MAJA SUSLIN / TT / Scanpix

– Vi fortalte det begge to for kanskje et halvår siden, og nå har vi liksom gitt slipp på alt, sier hun i intervjuet.

Hun understreker at det skjedde i starten av forholdet deres, for 28 år siden og at det ikke er noe som har tynget dem.

les også Maria Montazami om sjalusidrama under «Skal vi danse»

– Vi har bare gitt slipp på det. Jeg bryr meg ikke om fortiden – det kan man ikke gjøre noe med. Det handler om ham og meg og det skjedde for så mange år siden.

Ifølge den svenske avisen ber hun seerne hjemme i sofaen la være å dømme henne.

FAMILIE: Maria med døtrene Hanna og Sara avbildet i Stockholm i 2016. Foto: Maja Suslin/TT / Scanpix

I intervjuet forteller hun også om hvordan de har fått et bedre ekteskap etter den store samtalen.

– Jeg har holdt på mannen min i 31 år. Jeg har vært en kald fisk, men nå er jeg plutselig en «hot fish». Jeg vet ikke hva det var som satte alt i bevegelse, men Kamran og jeg la alt på bordet. Vi hadde ikke kranglet på ett år, og så trappet vi det opp. Det kan også være fordi barna er borte Mye skjer når barna blir voksne og flytter ut, sier hun i TV-episoden.

les også To frikjent for ran av svensk Hollywood-frue

Montazami fastslår at hun og mannen nå har det bedre, ikke bare på soverommet, men at de også respekterer hverandre på et nytt nivå.

Publisert: 03.09.19 kl. 12:35







Mer om